Un meteorólogo alerta de la preocupante manera en la que empezaremos mayo: "Desde que tenemos registros"

Si hay algo que nos lleva preocupando todo el año y, de forma muy especial, en estos meses de primavera, es la brutal sequía que estamos viviendo en España. Una sequía que se nota en las cosechas, en las restricciones que están viviendo en ciertas localidades y también en la flora y la fauna de nuestro país. Sin duda, un tema preocupante del que te hemos hablado en COPElargo y tendido y para el que hemos intentado poner soluciones.

Necesitamos, y casi de forma urgente, que llueva y que aumenten las reservas de agua embalsada, por lo que estamos cada vez más pendientes del tiempo que va a hacer ahora que acaba abril y que empieza un nuevo mes. Si hoy sábado nos despertábamos con el día algo más nublado y algún atisbo de lluvia, estamos ya pendientes de lo que va a hacer esta semana.

Para ello, como siempre, en Fin de Semana contamos con la ayuda de Jorge Olcina, que escatedrático de Análisis Geográfico en la Universidad de Alicante. Él nos explicaba cómo va a ser meteorológicamente este fin de semana y, sobre todo, cómo podemos esperar el final de mes y si podemos tener esperanzas para un poco de lluvia.

Cómo será el final de mes y si habrá precipitaciones

Hoy, en ciertas de España, hemos tenido precipitaciones, pero no se trata más de un frente que ha dejado algunas lluvias y que puede dejar precipitaciones muy débiles en la mitad norte y oeste de la penóncula, algo que "va a llegar muy desgastado al Mediterráneo, que apenas va a tener efecto" contaba Jorge Olcina.

"Una vez que pase el frente para mañana un tiempo muy tranquilo y queden tiempos de inestabilidad, y se va a ir estabilizando entre el domingo y la proxima semana" explicaba.

Además, nos contaba cómo va a terminar abril, que, básicamente, será mucho más caluroso de lo normal, con altas temperaturas. "Nos llega una masa de aire muy cálida del norte de África, con aire sahariano que empieza a aprecer de forma más temprana y que iremos notando en las temperaturas, cómo suben progresivamente" contaba.

Tanto es así, que el miércoles, jueves y viernes empezarán a subir las temperaturas hasta alcanzar los 35 grados en algunas zonas. "Tendremos una semana anormalmente calurosa, termina el mes muy fuera de lo corriente con temperaturas excesivas" contaba Jorge Olcina en Fin de Semana.

Y, ¿qué pasa con las lluvias? Pues, como contaba Jorge Olcina, no podemos esperarlas. "En un corto plazo no se espera un cambio radical de tiempo. Quizá se formen a partir de ahora, pero en el corto plazo no se espera un cambio muy radical, y tendría que serlo por la situación de sequía que estamos viviendo" explicaba.

Además, aseguraba que nos hemos encontrado con un mes de abril muy anormal y, sobre todo, muy seco. De hecho. vamos a cerrar un mes de abril "de los más secos desde que hay registro metreorológico" comentaba Jorge Olcina, que espera que pronto nos encontremos con lluvias.