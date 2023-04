Línea Editorial: "Hace falta más que una Mesa de la Sequía"

La Mesa de la Sequía se ha celebrado esta semana sin apenas otra conclusión que constatar que existe un grave problema. Frente a la confrontación partidista, se trata en todo caso de una buena noticia que las administraciones y organizaciones del sector al menos se reúnan. La situación no es fácil. Todo el sur de Europa afronta la segunda gran sequía en menos de un año, cuyos efectos se dejan ya sentir incluso en las cuencas del Danubio, el Ródano o el Rin. Fuera de Europa, la situación ha mejorado en América del Norte, pero sigue siendo dramática en partes de África y Asia.

Hay, por tanto, un problema a nivel global, que exige voluntad política para no agravar los efectos del cambio climático y para la búsqueda de soluciones tecnológicas. La desalinización de agua marina es claramente una vía para potenciar, pero también el mejor aprovechamiento de los recursos, como muestra la experiencia desde hace décadas en Israel. Pensando en el caso de España, se necesita una asignación más eficiente y sostenible de recursos. La afirmación es de Perogrullo, pero políticamente la realidad es más compleja por los intereses contrapuestos. Desde la evidencia de la magnitud del problema, no hay excusa para no arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar y racionalizar la toma de decisiones. Con reuniones ocasionales de la Mesa de la Sequía no parece que vaya a ser suficiente.