Un meteorólogo avisa sobre el tiempo de la semana que viene y la Feria de Abril: "Preocupantemente tranquilo"

Después del bajón térmico de esta semana, que ha supuesto un respiro respecto a ese inusual calor que estábamos teniendo para estas fechas de comienzos de la primavera, las cosas parece que están cambiando en cuanto al tiempo y las temperaturas están subiendo de nuevo.

Como es habitual, para conocer la previsión para los próximos días contamos con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. "Va a ser un fin de semana muy tranquilo, muy estable, muy de temperaturas por encima de lo normal, otra vez". La excepción, tal y como comenta el meteorólogo, está en el norte, que este sábado tendrá algunas precipitaciones en la parte más oriental de Cantabria, en el País Vasco y el norte de Navarra. "Puede que nieve incluso un poco en el Pirineo aragonés", indica Olcina. Se trata de los restos de la línea de inestabilidad que en los últimos días ha barrido España, especialmente la mitad norte.

No obstante, son casos aislados, puesto que en el resto de la Península este fin de semana lucirá el sol y se alcanzarán temperaturas por encima de lo habitual. "En el Valle del Guadalquivir están previstas, tanto hoy sábado como el domingo, máximas entre 30 y 32 grados", apunta Jorge Olcina. En Murcia también se registrarán estos 30 grados.

Es un tiempo "preocupantemente tranquilo", en palabras del meteorólogo. Y es que adelanta que la próxima no será muy buena en cuanto a las precipitaciones. "Salvo lo que hoy pueda seguir cayendo un poco en el norte, mañana será un día muy estable en toda España, y así va a ser toda la semana que viene".

Esto será hasta el próximo viernes, momento en el que Jorge Olcina prevé que "podría entrar una pequeña línea frontal por Galicia" que traería algo de lluvia, pero "muy poquita", según el meteorólogo. En el resto del país nos espera una semana "anormalmente calurosa" para el mes de abril, y también inusualmente seca porque apenas caerá lluvia. "La situación se está poniendo delicada en buena parte de España", asegura Olcina.

De hecho, de seguir así el tiempo, este mes podría cerrarse como uno de los abriles más calurosos y secos de la historia, desde que se tienen datos. El famoso refrán de "abril, aguas mil" parece que no se va a cumplir este año. "Parecía que la última semana de abril podríamos tener algunos restos de una borrasca que entraría por el suroeste, Andalucía y Extremadura, pero los últimos modelos la están diluyendo", explica Olcina, por lo que no prevé que vaya a haber una situación de lluvias importante, de estar lloviendo dos o tres días. "No son muy buenas las perspectivas para lo que queda de abril y para comienzos de mayo".