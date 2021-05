Marian Rojas: “Si una elección solo se basa en sentimientos, con gran probabilidad terminará en fracaso”

¿Cómo debemos elegir a nuestra pareja? ¿Desde la pasión o desde la razón? Marian Rojas nos da varias claves sobre esto: “Cuando los sentimientos son los que nos gobiernan en nuestra vida, sufrimos mucho. Los sentimientos no son una cosa recta, fija, que se comporten de una manera ordenada y organizada. Cuando tú ordenas tus sentimientos, cuando sabes canalizarlos... es más probable que llegues a buen puerto”.

“Tenemos que partir desde la base de que el ser humano está hecho para querer y para que le quieran. Lo que más nos gusta en esta vida es sentirnos queridos por alguien, para toda la vida”, afirma Marian.

Y es cierto que en un principio, los sentimientos lo eclipsan todo, pero solo es una de las fases: “Hay varias fases: la primera es la chispa, el segundo punto es donde hay que poner la cabeza... ¿me conviene esta persona? ¿Me hace ser mejor, o me voy a meter en un lío? ¿Esto me va a hacer sufrir? El amor no es solo una cosa racional, porque si no jamás te vas a enamorar porque no dejas fluir tus sentimientos, pero hay un momento en el que tenemos que parar a reflexionar y ver si esa otra persona nos conviene”.

