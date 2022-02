Marian Rojas: “Hay que intentar que los niños nos vean la cara lo más posible para que aprendan mejor”

Llevamos mascarillas desde hace más de dos años y nos hemos acostumbrado a ellas, y sin embargo siguen siendo igual de molestas que el primer día. Y si no que se lo digan a los niños, que según los últimos estudios están sufriendo problemas en el desarrollo del lenguaje.

Un asunto que aborda esta semana la psiquiatra Marian Rojas, autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, que en Fin de Semana con Rosa Rosado explica que “puede suponer un problema para el desarrollo infantil que la gente que les rodee use mascarillas, influyen mucho en el aprendizaje, y los logopedas lo reconocen, sobre todo en los niños de 2 años para aprender a hablar. Al tapar la boca les cuesta aprender por algo clave: las neuronas espejo, se activan cuando ves a alguien hacer una cosa, y es la imitación. Es como una sincronía de los rasgos faciales”.

Si bien es cierto que hay otras formas de aprender mientras tienes la mascarilla y no puedes ver la boca, “esto genera un déficit”, reconoce Marian: “Vemos a alguien y esas neuronas espejo nos ayudan a interpretar lo que hace alguien e imitarles, los padres nos enseñan por imitación. No podemos pretender que los hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Los niños aprenden por el tono y la manera en que hablas si tienes mascarilla. El tono de voz se hace más rígido y se quita fluidez a la voz, no ves la intención de la persona que habla, pierdes toda la parte importante de la comunicación, el cómo te lo dicen”.

Por todo ello la psiquiatra revela un dato curioso: “En mi consulta he cambiado la estructura para que en ella puedan estar sin mascarilla, me da mucha más tranquilidad y a ellos también”.

Rojas también detalla que, aunque en el colegio en espacios cerrados es obligatoria, “lo suyo sería que en espacios abiertos no lo sea”. Por todo ello “estamos viendo que se busca la seguridad antes que el bienestar, y lo entiendo, no lo critico”, pero “muchos alumnos ahora no saben interpretar emociones como la tristeza o la alegría. Solo con ver la cara cómo se expresa, y ahora eso se dificulta”.

Y llega el momento del consejo: “Con mascarilla, hablar despacio y claro, y recomiendo que si tienes un espacio exterior ir allí y que se te vea. Y en casa o en los espacios burbuja nosotros como padres dedicarles más tiempo con más intensidad. Hay que hacer más apoyo, cubrir este tema”.

Otra cosa, ¿y los que resisten a quitársela incluso cuando no es obligatoria? Tiene explicación: “Mucha gente la mantiene por seguridad. Asociamos cosas rituales con emociones, manías que nos dan tranquilidad. Una de la sensación de seguridad es que la mascarilla te protege, es como si te desnudaras. Creo que poco a poco hay que intentar sacar la mascarilla en lugares públicos, nos va a sorprender lo que va a pasar. Nuestro cerebro va a sentirse sorprendido ante las emociones, pero por supuesto que cada uno tenga sus tiempos”.