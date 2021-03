María Galiana: “Mi truco en el escenario es que no me da miedo, soy una persona muy tranquila”

Es día de teatro. Todos los 27 de marzo se conmemora un día para echar flores al escenario y admirar a intérpretes de la talla de María Galiana, que este domingo ha pasado por Fin de Semana para hablar de una pandemia que se lo lleva todo por delante, incluso hoy que es el día más corto del año.

Contamos con una hora menos para celebrar este día, pero en 60 minutos caben muchas historias. Desde Fin de Semana, ha tocado contarla en alrededor de 20, con una estrella. Pero no brilla por los focos de las superproducciones ni por el reflejo de los fondos falsos. Son luces sin ficción, en vivo directo, como en la radio. Hay hueco para la improvisación, pero el error, lo pagamos caro.

El viernes en Madrid se estrenó 'El Abrazo'. Los protagonistas descubren, con terror, que les han robado las horas de 44 años de su vida. Ese abrazo les hace despertar. En ese tiempo que no fue, está lo más sólido de su existencia.

“Este cambio de hora, a mí los biorritmos me funcionan bien, pero yo no soy capaz de despertarme tarde. Todavía no he salido, porque tengo invitados” comenta la actriz. “Realmente comprendo lo de acostarse tarde, aunque no sea mi costumbre. En una función pones todos los sentidos, no te acuerdas de si estás malucho por lo que sea. Produce tal descarga de adrenalina que es muy difícil dormirse pronto” explica María Galiana.

La víspera de los estrenos, la actriz no sufre terrores: “Soy un poco diferente, no soy muy cariñosa con los demás a la hora de saludar, la explicación es que estoy cómoda en el escenario, para mí no es un sitio difícil. Además de que no lo considero tan trascendente para mi vida”. Este sentido común es de estar anclada a la realidad, “me viene de familia, las Galianas hemos sido muy de los pies en la tierra, que me lleva a un especial escepticismo” cuenta.

El teatro no se llena a la antigua usanza, “pero sigue viniendo gente. Ayer hicimos dos funciones bordadas y la gente respondió muy bien y todo el aforo que estaba permitido, estaba ocupado. Vamos, se veía que había mucha gente”.

Ha podido aprovechar el tiempo de pandemia, encerrada en casa: “En mayo busqué películas que no había visto y vi muchísimas. También leí muchas cosas que tenía atrasadas. En mi caso el confinamiento fue muy llevadero, tengo una casa genial en Sevilla".