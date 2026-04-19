Luis Pacheco, frutero: "Hay un secreto para quitar el amargor de los espárragos blancos al cocerlos y es poner una cucharada de azúcar al agua, además combina muy bien"

Con la llegada de la primavera, conocer los productos de temporada se vuelve fundamental para llenar la cesta de la compra de sabor y calidad. El experto frutero Luis Pacheco ha visitado 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, para desgranar cuáles son las frutas y verduras estrella de esta estación, en un contexto donde las compras por internet y la falta de tiempo nos alejan del conocimiento de los ciclos naturales de los alimentos.

Espárragos para reivindicar el producto nacional

Uno de los productos protagonistas de la temporada es el espárrago nacional. Pacheco ha explicado la historia detrás de unos espárragos gigantes, tanto blancos como verdes, atados con la bandera de España, como gesto de reivindicación. La idea surgió tras su asistencia a la final de la Copa del Rey en Sevilla, donde presenció cómo algunos asistentes silbaban el himno nacional, una situación que le generó un profundo malestar.

El frutero ha lamentado los hechos, afirmando: "Me traje el corazón encogido allí, no solo por el tema resultado final, sino porque no entiendo que se silbe nuestro himno nacional, nuestra bandera". Para Pacheco, "el deporte es el deporte y la política es otra cosa", y ha defendido el orgullo por los productos de calidad que se cultivan en todo el territorio nacional, desde Andalucía hasta Navarra.

La temporada del espárrago comienza a principios de marzo y va subiendo desde las zonas de producción de Andalucía hacia el centro, con los famosos espárragos de Aranjuez, para terminar en Tudela (Navarra), Tudela de Duero (Valladolid) y Burgos. Existen principalmente dos variedades: el blanco y el verde, aunque también ha mencionado los apreciados trigueros silvestres y otros más desconocidos como los 'radiacanes'.

Alamy Stock Photo Espárragos blancos a la venta en un mercado de Barcelona

El truco definitivo para una cocción perfecta

Pacheco ha compartido sus secretos para cocinar este manjar. Para los espárragos verdes, recomienda partirlos a la mitad y hacerlos a la plancha, vuelta y vuelta, con un poco de sal y aceite. En cambio, para los espárragos blancos ha revelado una técnica infalible para evitar que las yemas se deshagan mientras el tallo queda en su punto.

El método consiste en atar los espárragos y ponerlos en una cazuela con agua hasta la mitad, de manera que la parte inferior, más dura, hierva, mientras que la superior, más tierna, se cocina con el vapor. Al agua de cocción se le añade una cucharada de sal y otra de azúcar para eliminar cualquier posible amargor.

El arcoíris de la primavera en la cesta

La primavera trae consigo una explosión de color y sabor. Además de los espárragos, es temporada de alcachofas, la "verdura más aristocrática" porque de ella comemos la flor. También destaca el brócoli de intemperie, un producto español "valoradísimo y privilegiadísimo" en mercados europeos de Londres, Berlín o Roma por su calidad y versatilidad en la cocina.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una caja con brócoli

En esta época también arranca la temporada de tomates de intemperie, como los tomates rosa de Barbastro, y llega la fruta más esperada. Ya se puede disfrutar de la fruta de hueso más precoz, como nectarinas y melocotones rojos procedentes de los campos entre Huelva y Sevilla, muy valorados en el Reino Unido.

Junto a ellas, triunfan productos como el fresón de Palos, del que se exporta más del 70% de la producción, y los nísperos de Algar con denominación de origen, de los cuales un 80% viaja al extranjero, siendo Italia uno de sus principales mercados. Mientras tanto, los cítricos como la naranja y la mandarina se encuentran al final de su ciclo, aunque algunas variedades tardías pueden alargar su presencia hasta el verano.