Leo Harlem: "El humor es la mejor herramienta para vivir"

‘Superagente Makey’ es una de las primeras películas con las que hemos vuelto al cine tras la pandemia. Leo Harlem, cómico y actor, se mete en el papel de un policía degradado a agente de movilidad, que deberá luchar contra los malos, mientras trata de recuperar a su hija: "Es un poco patoso, pero un auténtico samurái, cada vez que intenta tapar un agujero abre otro. José Miguel 'Makey' es entrañable. La película me gustó mucho cuando la vi en el estreno."

Leo afronta la vuelta al cine como un gran reto: "Las cosas están muy controladas. Esta situación tene una parte muy bonita, y alguien tiene que dar el primer paso. Lo importante es que la gente se vaya incorporando a la actividad normal, los cines están preparadísimos."

Además, el cómico ha charlado con Cristina sobre el confinamiento y cómo ha pasado la cuarentena: "He pasado el confinamiento solo, he estado muy tranquilo. Me ha venido bien hasta para relajarme. Tengo mis libros, mis discos, intermet... ha sido un confinamiento bueno para mí. Ahora estoy en Santiago de Compostela, ya se empiezan a hacer monólogos pero al aire libre."

Leo Harlem también ha hablado sobre la importancia de la comicidad: "El humor es la mejor herramienta para vivir. Es una medicina, como un chamanismo."

'Superagente Makey' ya se puede disfrutar en los cines.