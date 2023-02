Laura Galán, actriz de Cerdita, confiesa lo que le ha pasado tras ganar el Goya: "A mi compañero sí, a mí no"

Laura Galán es una actriz que se ha dado a conocer por protagonizar 'Cerdita', la primera película de Carlota Pereda. De hecho, la intérprete ha logrado su primer Goya a 'Mejor actriz revelación'. En esta película, Sara, la joven que interpreta, recibe burlas por su obesidad. Esto deja de ser el argumento central cuando un desconocido secuestra a esas personas que la vejaban. Tras ser galardonada, la actriz ha sido entrevistada en 'Fin de Semana' de COPE.

"Cuando salía del escenario estaba temblando, pero cuando conseguí desatar los caballos, he vuelto a mi vida normal. Es muy bonito y muiy emocionante, y es agotador, veo el Goya en casa y no termino de creérmelo, no termino yo de asimilarlo", comienza contando sobre el premio que ha recibido. "Tenía varias compañeras nominadas que son my jóvenes, pero soy mayor y llevo mucho mucho trabajo de teatro, tengo mucha supervivencia. Hay mucha esperanza y mucha alegría, sé que mucha gente se ha alegrado por mi premio, pero el panorama es que, en prinicipio, no tengo más ofertas", agrega.

"No, para nada. Sigo siendo la misma actriz que tiene que luchar muchísimo...Ayer me encontré con un compañero nominado y me dijo que le habían salido muchos castings, pero a mí no, de momento no", señala la intérprete, haciendo referencia a que sigue sin recibir ofertas de trabajo a pesar de haber sido premiada.

"Mucha gente me dice que el papel de Cerdita es igual que el que han pasado ellas, es una sensación muy cercana para muchos y muchas...Intento ser empática en mi vida normal, hay que hacer una labor de investigación, de ensayo, de meterse en la piel de esa persona que se va a meter en un túnel de dolor, y creíamos que había que hacerlo a corazón abierto...", dice sobre la repercusión que ha tenido su personaje.

"No me da apuro enseñar mi cuerpo"



"No lo llevé en absoluto mal, no me da apuro enseñar mi cuerpo, tengo mucho que agradecerle. Tengo problema en exhibir las emociones que le pasan a Sara, esa vulnerabilidad tan fuerte y dolorosa, eso era más difícil que mostrar mi cuerpo", cuenta sobre las dificultades de llevar esta historia a la gran pantalla. "Carlota ha sido un pilar fundamental a muchos niveles porque me ha regalado este personaje, siempre le digo que es la única que me ha dado trabajo. Gracias a ella todo lo que venga, a nivel personal es familia ya", reconoce.

"Estrenamos en Sundance,qué honor, donde Reservoir Dogs de Tarantino...Aunque hablemos de historias de España, muy locales, eso es universal, porque de lo que hablamos es universal, y conecta con cualquier persona del mundo", agrega.

Por otro lado, habla de cómo está gestionando su carrera a la vez que es madre: "Es la bomba, a veces le miro cuando está dormido y se me ponen los pelos de punta. Esto sí que es un premio, sigo aprendiendo. Es lo mejor que te puede pasar y lo más difícil a lo que te tienes que enfrentar...No he pasado más miedo en mi vida que cuando mi hijo estaba en el mundo".