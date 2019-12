"A las niñas pijas de derechas nos encantan los malotes de izquierdas"

Nuestra elegante colaboradora ha hablado sobre ir a una boda de smoking siendo mujer, sobre el pelo de Gabriel Rufián, al que ha criticado duramente y, además, comenta su nueva relación personal con la jefa de prensa del PNV, recordando que tiene un hijo de un matrimonio anterior.

También sobre hablar con alguien y no acordarse de su nombre: “Me pasa continuamente y, sobre todo, si tienes que presentar, digo 'te presento a un amigo que quiero muchísimo', y al final él dice su nombre, pero me pasa sin parar. Procura ser natural y hablar de lo que te apetezca”.

Hablamos también con Darren Parmenter, concejal de Turismo, Prensa, Mercados y Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante), un inglés que lleva 30 años en España. En ese pueblo hay 8.000 personas, de las cuales 6.000 son extranjeros y, de esos, 3.000 son británicos.

También detallamos la felicitación navideña de la Familia Real, desde el Parque Natural de los Picos de Europa.

El pequeño Nicolás quiere llevar una “vida normal” y ha empezado a buscar trabajo. Piden para él 27 años de cárcel por distintos cargos. Él asegura que es el único que ha ganado un juicio contra el CNI y haber puesto en jaque al Estado.

Y cerramos con Habla de Elena Benarroch, la peletera de La Movida, “una mujer con una vida impresionante”.

