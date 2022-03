Kiev, tras un mes de guerra: "Los jóvenes rusos ya no dan lástima, eligen matar niños ucranianos a la cárcel"

Ya ha pasado más de un mes desde que comenzasen los bombardeos rusos en Ucrania y la clave ahora se centra en ciudades como Leópolis o Mariúpol, así como en los corredores humanitarios y, por supuesto, la capital, Kiev. Allí se encuentra Olena Zaliesnova, que relata en COPE cómo está siendo llevar una vida “normal” en medio de una invasión militar y la caída constante de bombas.

“De ánimo de verdad que no estamos mal, claro que tenemos miedo y estrés, nuestra vida ha cambiado completamente, pero tenemos que vencer”, asegura en Fin de Semana de COPE Olena, profesora de universidad. “Es el único remedio para que nuestro pueblo siga existiendo, ya se sabe claramente que el objetivo principal de la guerra es que desaparezca mi país, que entremos en Rusia y que desaparezca la población ucraniana. Se creían que le íbamos a esperar con las flores porque somos el mismo pueblo, pero no es así, somos otro pueblo, somos ucranianos”, subraya.









“En esta guerra ya no hay matices: o el bien o el mal”



“La vida no es normal, pero nosotros en Kiev, comparado con otras partes del país, no estamos tan mal”, destaca la profesora ucraniana a Cristina López Schlihcting, subrayando que los problemas de abastecimiento va por barrios. “Tenemos suministros, tenemos agua, en algunas regiones de la ciudad no hay electricidad por los bombardeos, pero lo están arreglando. En mi barrio tenemos de todo: agua, calefacción, supermercados con menos productos, las escuelas dan las clases online...”

Precisamente Olena es profesora universitaria, y explica que la falta de presencialidad es la herramienta que están empleando para continuar con la normalidad. “En la universidad en la que trabajo yo empezamos con las clases el día 30 y lo haremos también de forma online”.

Sobre la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Zaliesnova cree que es un buen incentivo para la ayuda internacional: “Desde aquí parece que los países de la OTAN podrían ayudarnos más con armas y aviones. Pero cualquier encuentro a un nivel tan alto nos da ayuda, eso enseña a otros países que todavía no se han decidido a cortar sus relaciones económicas con Rusia a hacerlo. Ahora todo es blanco o negro, no hay matices, o estás en el bien o en el mal”, concluye.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La moral de la tropa rusa



La profesora ucraniana confiesa que al principio de la guerra le daba lástima “pensando que son muchachos jóvenes que no saben lo que hacen aquí”. “Pero pasado un mes ya saben perfectamente lo que están haciendo aquí. Hay dos remedios: o la cárcel en Rusia o venir aquí a matar a nuestros niños, mujeres y discapacitados. Está todo claro”, critica duramente Zaliesnova.

“Tras leer una entrevista ayer a una madre rusa que ha perdido aquí a su hijo ya no tengo ninguna duda de que todo el pueblo ruso es culpable de todo el horror que tenemos aquí. Decía que su hijo había cumplido su deber y defendido su patria y que el objetivo era luchar por la victoria de Rusia. Me recuerda muchísimo a los años 30 en Alemania, esa propaganda que les convirtió en zombies”, comenta en comparación con el nazismo.