Juan Echanove: “Temo el día que salga a escena con la bragueta abierta"

Juan Echanove no es solo actor. Por lo menos no es lo que diría su curriculum. Estudió Derecho, podemos suponer que esperando que en el momento en el que piensa ingresar en la escuela de Arte Dramático, habría que buscar una alternativa por si las cosas no salían bien. Turno de oficio o Tiempo de Silencio fueron los que sirvieron de lanzadera para una carrera que alcanzaría el estrellato.

Y así ha sido. Ahora hablar con Juan Echanove suena a vieja gloria pero nunca dejará de serlo: “Creo que el llamarnos entre nosotros maestros depende de una edad, de la experiencia, pero es una bonita forma de expresar un respeto que en la profesión funciona. Cada actor encaja en un nivel profesional, pero no es el hecho de tener más o menos intervención. Da igual una frase o todo un papel, es lo más maravilloso” ha contado el actor.

Lleva todo un año girando por toda España y ahora desemboca, otra vez, en Madrid: “Fundamentalmente, estos personajes, tienen un peligro general. Es el exceso de voluntad de querer colorear algo que ya de por sí tiene color. Si coges todo lo que necesitas para aprovisionar al personaje y dices que aquí no se colorea nada, acaba dando con el truco del personaje, dar al espectador, con todo el respeto que merece, tiene que darle la capacidad de estudiarlo de camino a casa, para ver que le sirve de algo” ha contado Juan Echanove sobre el personaje de Trujillo, que nos trajo Vargas Llosa.

Hay algo en la biografía de Trujillo muy interesante, que tiene que ver con el karma. Habla de las cuentas multimillonarias que tiene en Suiza: “Su mujer las averiguo porque la madre no se fiaba de los hijos. Hizo una enorme fortuna que fue a parar a los bancos suizos. El dinero se quedó allí, porque la madre no se acodaba de las claves” ha contado.

El pequeño Echanove, el hijo del actor, ahora se dedica a la cocina. Por el momento está en un obrador: “Pero he estudiado cocina, en un momento dado fui a la academia de Arguiñano. Es una afición que comparto con mi padre” ha contado el hijo.