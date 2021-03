“La Iglesia católica avanza hacia la mejor transparencia, queda mucho por hacer y en eso trabajamos”

Cada día más gente pone la X de la Iglesia Católica en la declaración de la Reta, no es una opinión sobre un hecho, como explica Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, en Fin de Semana con Cristina: “Esto no es una encuesta, es el resultado de coger una a una las más de 20 millones de declaraciones. 8,5 millones de personas siguen confiando en la Iglesia, 106.000 más que el año anterior. Creo que cuando uno hace la declaración de la Renta en un momento difícil, en ese momento puedes poner ambas casillas y te das cuenta de que 7 euros de cada 1.000 realmente se ponen en marcha a favor del bien y de la sociedad. Católicos y no católicos cada año, en mayor proporción, hacen ese sencillo gesto que no les cuesta más y contribuyen a una sociedad más justa”.

Un dato curioso que ha recordado Giménez Barriocanal: “La Memoria se la inventó el PSOE. Cuando estábamos estudiando el nuevo sistema de asignación tributaria nos dijeron “por qué no cuentan lo que hacen con este dinero”, y nosotros estuvimos encantados. Son 40.000 instituciones distintas y es un esfuerzo enorme, pero empezamos a acumular esos datos que cualquier persona, en el transferencia de la CEE, puede descargarse todos los datos de lo que la Iglesia es y supone en todos los ámbitos”.

Por cierto, que ese portal tiene un convenio con el Portal de Tutela de Transparencia Internacional, con el objetivo de “acercar a toda la sociedad lo que hace la Iglesia con los mismos criterios profesionales de otras entidades”. Y, por si hubiera alguna duda, Fernando detalla que no son “precisamente sospechosos de ser cercanos a la Iglesia, hacen los índices de corrupción de los partidos. Es laica, y queríamos que la entidad más prestigiosa dijera que la Iglesia hace las cosas con verdad y transparencia”.

Por supuesto el trabajo no es fácil porque la Iglesia es gigantesca, como reconoce el presidente de ABSIDE MEDIA”: “Claro que es complicado, somos muchos y muy diversos, y no siempre tenemos pautas de conocimientos. Falta trabajo por hacer, mucho por contar sobre lo que la Iglesia hace, por eso el libro presentado se subtitula ‘El camino de la transparencia’, porque quedan muchas cosas que hacer y andar, pero en ese proceso ganamos todos. Cuando contamos lo que hacemos y bien, el compromiso nace”.

Las claves de su libro son, “en primer lugar, elaborar la memoria de transparencia y someterla a verificación para que todos estén de acuerdo en que se está haciendo bien. A partir de ahí, desarrollar buenas prácticas de gestión como ver cómo gastamos el dinero, contratamos a las personas, hacemos las obras, evitamos blanqueo de capitales, etc., todo para establecer mecanismos transparentes de mejor gestión y que lleguen a los ciudadanos”.

La Iglesia además se ha puesto al día en su portal de incorporando tecnologías como bizum o cepillos digitales: “Personalmente cada día uso menos el dinero físico”, revela Fernando Giménez Barriocanal, que añade que “es mucho más transparente que los dineros vayan por cuentas bancarias sometidas a control. Donomiiglesia.es y ahí se puede encontrar su parroquia para comprometerse, es la mejor forma de colaborar. Puedo ayudar y poner mi dinero en funcionamiento, poder aportar y sentirse iglesia”.

Todo con el objetivo de saber “lo que se está haciendo, para que tanto los gestores como los que quieren conocer la Iglesia sepan cómo se está operando, que sepamos el camino a seguir en una época donde afluyen las noticias falsas y opacidades, con noticia de mal uso de recursos. La Iglesia tiene una especial preocupación, conociendo y reconociendo nuestros errores. Hay una clara vocación de avanzar y saber que, cuando deposito dinero, sé que ese dinero se usa correctamente en servir a los demás”, finaliza el presidente de COPE.