Alfredo Relaño habla claro sobre la cancelación de la última etapa de La Vuelta: "Siempre se le pide al deporte cosas que no se piden a otros"

El periodista deportivo Alfredo Relaño pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Y es que, además, se incorpora al equipo de deportes de COPE. Relaño ha realizado una valoración de lo que ocurría este domingo con La Vuelta 2025.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Alfredo Relaño, periodista deportivo La entrevista de las 9H Escuchar

"Nos entristeció mucho. Hubiera agradecido que el delegado de Gobierno, la víspera, anulara la última etapa. Hay que aclarar que La Vuelta España, el director, no podía suspenderlo ni echar a ese equipo sin una demanda judicial de mucho dinero y no entrar en Madrid porque tú no quieras", explica en 'Herrera en COPE'

Así, aclara que no estaba en la mano del director parar La Vuelta. Añade que lo demás ya lo hemos visto, "la situación en Gaza es totalmente insoportable, nos tiene a todos horrorizados. La respuesta está siendo terriblemente odiosa. Estamos todos muy concienciados con eso. Me molesta, como aficionado al deporte, que siempre se le pide al deporte cosas que no se piden a otros".

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Vallas tiradas tras cargas policiales a manifestantes que han protestado a favor de Palestina, el día de la etapa 21 de la Vuelta

Denuncia Relaño que "hay 3.500 personas en La Vuelta haciendo todo tipo de cosas, organizando, ninguno se ha dado de baja y no vamos a pensar que 3.500 personas carecen de conciencia o están de espaldas a lo que ocurren en Gaza. Y, sin embargo, se han visto acosadas por un impulso que nació en Bilbao y les ha ido persiguiendo por toda La Vuelta". El reputado periodista deportivo asegura "que han vivido una tensión continua, sin comerlo ni beberlo".

Lama ha alabado en 'Herrera en COPE' el trabajo de Relaño. Por eso, cree que "en cualquier programa de COPE en el que haya noticia deportiva, se pondrá. Alfredo está para todos. Está espectacular. Hecho un gallo".

Relaño conoció a Herrera en Albania. En un partido de fútbol. Al hilo de esa revelación, Herrera ha asegurado que es cierto que "la memoria que bien funciona con las cosas que nos gustan. Yo me acuerdo de alineaciones del Elche de hace tiempo".

"la figura 'estrella' de la selección es lamine yamal"

Más temas. El año que viene hay Mundial y España puede ser una seria candidata al triunfo. Alfredo Relaño dice que se enamoró mucho de la Selección de 2010. El estilo de la Selección actual, cuenta, es distinto. Pero le encanta igualmente. La figura 'estrella' de esta Selección, dice, es Lamine Yamal.

EFE Lamine Yamal se lamenta en el partido ante Turquía

Sobre el Real Madrid, dice que "el equipo está bien. Xabi ha cogido eso de su mano muy pronto. Lo único que me preocupa del Madrid es que está 'mal' de centrales. El Madrid necesita alguna pieza más, la temporada es muy larga".

TE PUEDE INTERESAR Alfredo Relaño, nuevo fichaje de El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego

Lama ha recordado cómo era Relaño como jefe. Para Lama, "era un periodista más que venía a enseñar. Sabía que lo que funciona no se toca. Alfredo no suele imponer nada. Alfredo dialoga, habla y expone. Cuando llegó (a la SER) un grupo de chavales que no generábamos problemas. Pero, te voy a decir una cosa, éramos un grupo que teníamos muchas ganas de pelear. Y estábamos dispuestos a la batalla de la audiencia. Alfredo nos dio todas las armas para que pudiésemos pelear".

Por último, ha hablado sobre el VAR. No le gusta. Ahora mismo, asegura, el problema del VAR "es que es imposible marcar la línea clara en la que tiene que entrar. Este año han dado consigna de intervenir menos. Me convence más que estén árbitros, se equivoquen. Lo otro es fantasmal. Está a tiro de un WhatsApp de cualquier influencia. Es una posición muy delicada. No me gustaba cuando se empezó a hablar de ello, pero creo que estamos peor y se discute más que nunca".

No te pierdas el resto de charla entre Relaño, Lama, Bustos y Herrera en el audio adjunto.