Gritos de unidad, pancartas y calles repletas: así se vive la manifestación contra la amnistía

Está teniendo lugar a esta hora el acto del Partido Popular contra la amnistía en Madrid, en donde pretenden, bajo el lema de "frente a la amnistía, igualdad", hacer ver al gobierno en funciones que no pueden pactar con los delincuentes como Puigdemont si no quieren romper y quebrantar el Estado de Derecho.

Aunque es un primer momento se trataba de un acto de partido, como contaba Cuca Gamarra esta mañana, "las circunstancias han hecho que se convierta en algo que supera las siglas del PP", porque, como bien afirmaba, incluso votantes del PSOE de Sánchez no refrendan esta decisión.

De momento es difícil saber cuál es el aforo que está teniendo el acto, donde han hablado ya la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, el expresidente José María Aznar, seguidos por Mariano Rajoy y el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo.

Ahí, en esa céntrica plaza de Felipe II, se encuentra nuestra compañera Ana Huertas, que nos ha contado que están las calles repletas, "está abarrotado, estoy detrás del escenario y hay miles de personas. Están con banderas de España, pancartas en donde se leen lemas a favor de la unidad de España y he hablado con ellos y vienen de muchos sitios de España" decía.

Miles de manifestantes que llegan de toda España

Nuestra compañera Ana Huertas ha hablado con Gabriela, una manifestante que estaba desde primera hora de la mañana en la plaza de Felipe II, esperando a que comenzase el acto. "Vine a las 10:35, tengo que venir porque es mi obligación defender la unidad de España" respondía.

Como explicaba, ahora mismo es imposible determinar cuántas personas puede haber, porque como decía la compañera, "la plaza está llena y también las calles de alrededor".

Cuca Gamarra en COPE sobre la manifestación

Nos atiende Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, horas previas a esa manifestación.

En Fin de Semana contaba que lo único que pretenden en esta manifestación es "hablar alto y claro de algo fundamental como es la igualdad entre todos los españoles, que puede empezar a estar en riesgo" defendía. No en vano, el lema que llevan hoy en la manifestación es "frente a la amnistía, igualdad".

Y de eso ha querido hablarnos, expresando que, de concederse la aministía, lo único que estará haciendo Sánchez es "legitimar lo del 2017 y hacernos ver que los equivocados éramos los demócratas". Desde el Partido Popular aseguran que ceder en la amnistía es hacerlo ante los independentistas y hacer que el Estado de derecho claudique.

?? Cuca Gamarra, sobre la amnistía: "Sánchez entrega todo lo que negó para mantenerse en el poder porque ha perdido las elecciones"



?? La secretaria general del PP valora la manifestación que tienen prevista hoy en Madrid en @findesemanacope?? https://t.co/viUUNjGZDV — COPE (@COPE) September 24, 2023

Hace unos meses, cuando todavía no había llegado el 23J y no sabíamos en qué resultarían las votaciones, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguraba que él no había mentido, sino que había tenido simples cambios de opinión. Unos "cambios de opinión" que son claves para el Partido Popular, que creen que es solo una estrategia más para mantenerse en el poder "porque ha perdido las elecciones".

"Todo lo que estamos viviendo es absolutamente inaudito, aunque él diga que solo cambia de opinión, entrega aquello de lo que renegó única y exclusivamente para mantenerse en el poder porque ha perdido las elecciones" comenzaba diciendo la secretaria general del Partido Popular. "Sánchez nunca ha conseguido los 137 diputados que tiene Feijóo. Votó a favor del 155 y le falta decir de Puigdemont que es un hombre de Estado" aseguraba.

Y es que para ella y para gran parte de los españoles, independientemente de las siglas, lo único que busca Sánchez con esta amnistía es "una cómoda vuelta en la que el Estado de derecho tenga que arrodillarse ante él. No solo es inaudito, es un disparate político y moral. Esto no es lo que votaron los votantes del PSOE y no está refrendado en las urnas" aseguraba.