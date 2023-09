Cuca Gamarra, en COPE, sobre la amnistía: "Sánchez entrega lo que negó para mantenerse en el poder"

En solo unas horas, la plaza de Felipe II en Madrid se vestirá de miles y miles de manifestantes que protestan contra la amnistía a aquellos que en 2017 pusieron en juego el Estado y la Constitución. Una amnistía que parece que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pretende conceder a Puigdemont y el resto de quienes delinquieron, a cambio de su apoyo en una investidura que llegará si fracasa la que tiene pendiente esta semana Alberto Núñez Feijóo.

Y es que desde el Gobierno no aclaran si es una condición que cumplirán pero todo parece indicar que así será. Por eso, lo que en un incio era un acto de partido del Partido Popular se ha convertido en una manifestación para protestar contra esa amnistía. Nos atiende Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, horas previas a esa manifestación.

En Fin de Semana contaba que lo único que pretenden en esta manifestación es "hablar alto y claro de algo fundamental como es la igualdad entre todos los españoles, que puede empezar a estar en riesgo" defendía. No en vano, el lema que llevan hoy en la manifestación es "frente a la amnistía, igualdad".

Y de eso ha querido hablarnos, expresando que, de concederse la aministía, lo único que estará haciendo Sánchez es "legitimar lo del 2017 y hacernos ver que los equivocados éramos los demócratas". Desde el Partido Popular aseguran que ceder en la amnistía es hacerlo ante los independentistas y hacer que el Estado de derecho claudique.

La valoración de los "cambios de opinión" de Sánchez

Hace unos meses, cuando todavía no había llegado el 23J y no sabíamos en qué resultarían las votaciones, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguraba que él no había mentido, sino que había tenido simples cambios de opinión. Unos "cambios de opinión" que son claves para el Partido Popular, que creen que es solo una estrategia más para mantenerse en el poder "porque ha perdido las elecciones".

"Todo lo que estamos viviendo es absolutamente inaudito, aunque él diga que solo cambia de opinión, entrega aquello de lo que renegó única y exclusivamente para mantenerse en el poder porque ha perdido las elecciones" comenzaba diciendo la secretaria general del Partido Popular. "Sánchez nunca ha conseguido los 137 diputados que tiene Feijóo. Votó a favor del 155 y le falta decir de Puigdemont que es un hombre de Estado" aseguraba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? @cucagamarra defiende en @HerreraenCOPE la propuesta realizada por Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez para la investidura: “Sería una pena ir a una repetición electoral por culpa de quienes quieren romper España”https://t.co/q11PwsR8aW — COPE (@COPE) September 1, 2023

Y es que para ella y para gran parte de los españoles, independientemente de las siglas, lo único que busca Sánchez con esta amnistía es "una cómoda vuelta en la que el Estado de derecho tenga que arrodillarse ante él. No solo es inaudito, es un disparate político y moral. Esto no es lo que votaron los votantes del PSOE y no está refrendado en las urnas" aseguraba.

Por cierto que dice que, de haber investidura a favor de Sánchez, "podemos imaginar cosas que nunca pensamos que sucederías. Ante lo que venga, el PP será quien defienda a la mayoría y al marco constitucional, nuestra convivencia y la igualdad de oportunidades" sentenciaba.

Una investidura fallida y sus reuniones con Page

Desde el PP son conscientes que la investidura de Feijóo, prevista para esta semana, no saldrá adelante. A pesar de que tiene 172 apoyos parlamentarios, a los que ha querido agradecer en Fin de Semana, le faltan cuatro para alcanzar la mayoría absoluta y ser investido como presidente.

Pese a ello, Feijóo se ha reunido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también se ha mostrado crítico con la gestión de Sánchez. Sin embargo, esta reunión, según Cuca Gamarra, no era para pedir apoyos en el Congreso. "El proyecto de país que tiene Feijóo es un proyecto que tiene en cuenta las necesidades reales de los españoles, por eso habla con los presidentes autonómicos. Quien quiere presidir España tiene que contar también con él, estamos viendo en nuestro país que se está normalizando, se ha hablado de las preocupaciones de los castellano manchegos y con el compromiso de, si es presidente, cumplir con todos ellos" aseguraba.