Girauta: "Es una emergencia nacional desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso durante la pasada legislatura, Juan Carlos Girauta, ha asegurado en el 'Fin de Semana' de COPE que su partido no pactará en "nunca" con el PSOE después de las elecciones generales: “El que quiera salvar la unidad nacional que no vote a Sánchez. Nosotros nunca vamos a apuntalar ni a apoyar en el Gobierno de España al PSOE. Es una emergencia nacional desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa”.

Un PSOE que, según Girauta, tiene un pacto con los nacionalistas capitaneado por el líder del PSC, Miquel Iceta: “En el año 2013, Iceta defendía la autodeterminación de forma abierta. Ahora lo hace con juegos de palabras. El problema es que han convertido el PSOE en un PSC español. Están entregados a apaciguar a la bestia. A prometerles indultos y referéndums”.

Un Iceta al que Girauta acusa de estar detrás de los tripartitos que gobernaron Cataluña durante la época de Zapatero: “El PSC es un partido nacionalista. Iceta no ha hecho otra cosa que servir al separatismo desde que urdió los tripartitos de Maragall y Montilla. Los votantes del PSC se fueron dando cuenta poco a poco de quién los representaba”.

Una connivencia con los nacionalistas que, dice Girauta, no ha cambiado, a pesar de los graves delitos presuntamente cometidos por los líderes de ERC y el PDeCat: “Tenemos un golpe de Estado, dos referéndums ilegales, se deroga la Constitución y se incumplen de manera sistemática las leyes y sentencias de los tribunales y en vez de quitar toda esperanza a los independentistas, lo que hace Iceta es animarles, darles esperanzas. No existe un camino para la secesión”.

Girauta conoce bien esta situación, después de casi dos décadas enfrentándose al nacionalismo catalán, mientras PP y PSOE pactaban con ellos. Por eso, ha asegurado que no tolera que nadie le dé lecciones: "Yo he consagrado una parte muy importante de mi vida, he perdido clientes, se me ha señalado por la calle por luchar contra el nacionalismo. He estado 16 años en todas las televisiones y radios catalanas diciéndoles a la cara lo que no querían oír. Que no me den lecciones los que han estado menos tiempo que yo”.

El portavoz de Ciudadanos ha criticado también lo que considera cesiones por parte de Sánchez a otros nacionalistas, los vascos: “El País Vasco tiene todas las ventajas de ser un Estado y ninguno de los inconvenientes. Lo único que queda es darles la competencia de prisiones para que puedan soltar a los etarras. El Gobierno de Sánchez hace todo por conseguir los votos del PNV”.

Girauta ha lamentado también el abuso de los 'decretazos' por parte de Pedro Sánchez: “El decreto-ley no debería existir como figura y si podemos lo vamos a anular”. Aunque ha explicado por qué Ciudadanos ha apoyado alguna de esas medidas, concretamente, alargar el permiso de paternidad y las medidas extraordinarias ante el Brexit. “Es perfectamente compatible denunciar el abuso de los 'decretazos' del PSOE con apoyar algunos de esos decretos con los que estábamos de acuerdo”.