Sánchez asegura que continuará con los 'decretazos' "hasta el último minuto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles de que seguirá impulsando medidas sociales hasta "el último minuto" de esta legislatura y continuará haciéndolo, "si los españoles quieren", desde el "primer minuto" de la próxima a partir de las elecciones del 28 de abril.

El líder socialista ha dado este mensaje en un acto de su partido esta tarde en Huelva, poco después de que la Diputación Permanente del Congreso aprobase los seis decretos leyes económicos del Gobierno con el apoyo de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. Con la aprobación de esos decretos, ha añadido, se ha dado un mensaje "muy claro" de "compromiso" a la ciudadanía y de "determinación a la derecha", el de seguir gobernando hasta el último minuto. "Creemos en la política como un instrumento útil, de transformación y de progreso", y no como un instrumento de "crispación, confrontación e insulto como quiere la derecha", ha añadido el secretario general del PSOE.

Y ha pedido a los votantes de izquierda que concentren "todas las fuerzas" en el PSOE, "la única fuerza política que puede ganar a esta derecha con tres siglas".

Sánchez también se ha dirigido a todos aquellos que, a lo mejor nunca han votado al PSOE, y que, incluso pueden pensar que el presidente del Gobierno no es su candidato preferido, pero que entienden que, "visto lo visto, mejor votar por una España cabal y moderada, que es lo que representa el Partido Socialista".

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha insistido en alertar de la posibilidad de que PP, Ciudadanos y Vox acaben sumando para gobernar. En ese caso, ha advertido, el problema no será quién es presidente del Gobierno, si Pablo Casado o Albert Rivera, sino que las políticas que pondrán en marcha serán las de ultraderecha, porque van a necesitar el voto de Vox. "España es mucho más grande que la plaza de Colón", ha proclamado Sánchez criticando a estos tres partidos que se manifestaron en Madrid contra su Gobierno. Y ha insistido en que lo único que hacen PP, Cs y Vox es recurrir al insulto, la confrontación y la mentira, como cuando dicen que el PSOE no defiende la unidad de España. "La unidad de españa se defiende haciendo políticas para unir a los españoles y no confrontarlos", ha replicado.

En este acto junto a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha advertido asimismo de que hay que votar para impedir que la suma de las derechas que fue posible en Andalucía se materialice en España tras las generales. Ha asegurado, además, que lo que le preocupa no es tanto los diputados que pueda sacar la ultraderecha de Vox, sino que PP y Ciudadanos estén "radicalizando" su discurso para competir con ese partido, el mismo tiempo que no lo critican porque saben que lo necesitan para intentar sumar.

Además ha recurrido a la polémica de los últimos días sobre las pensiones para asegurar que ha escuchado al PP sugerir que hay que "recortar" estas prestaciones. "Ahora el gurú económico del PP dice que no, que no dijo eso", ha añadido Sánchez aludiendo a Daniel Lacalle, de quien ha señalado que quiere seguir con la "dictadura" de revalorizar las pensiones un 0.25 por ciento. "No quiero un país en el que los pensionistas tengan que elegir entre pagarse el medicamento y comer, entre pagar la factura de la luz y comer, entre ayudar a familiares parados y comer", ha continuado el presidente. Y ha insistido en que la derecha quiere acabar privatizando el sistema, mientras que él apuesta por su carácter público y por "blindarlo".