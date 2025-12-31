Jorge Alcalde, divulgador de ciencia, sobre el Augmentine: "Es posible que en las próximas semanas pase a ser 'semáforo amarillo', se desaconsejará para tratar la faringitis"

La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud mundial, con el riesgo de que enfermedades que se creían controladas o desaparecidas puedan resurgir. Así lo ha explicado el divulgador científico Jorge Alcalde en la sección 'La Ciencia con Jorge Alcalde' del programa 'Herrera en COPE', donde ha alertado de que el problema es mucho más grave de lo que se percibe a nivel doméstico.

Un fármaco común, en el punto de mira

Un ejemplo claro de esta situación es el Augmentine, un antibiótico muy popular. Según Alcalde, "posiblemente en 2026" la Agencia Europea de Medicamento cambie su regulación. Este fármaco, una combinación de amoxicilina y ácido clavulánico, podría pasar de ser de 'semáforo verde' a 'semáforo amarillo', lo que significa que "ya no se puede prescribir de esa manera tan generalizada" y se desaconsejará para infecciones leves como la faringitis.

Los datos que empujan a tomar estas medidas son alarmantes. En España, la situación es especialmente preocupante. Jorge Alcalde ha señalado en su intervención con Sofía Buera que entre "23.000 y 40.000 personas al año fallecen por culpa de una resistencia a los antibióticos", una cifra que llega a multiplicar por cinco las muertes en accidentes de tráfico. A pesar de los planes de racionalización, "seguimos siendo el cuarto país de Europa con mayores resistencias antimicrobianas", ha añadido.

El origen del problema va más allá del botiquín

El foco suele ponerse en el consumo humano, pero Alcalde matiza que esto es solo una pequeña parte del problema global. "El consumo de antibióticos por seres humanos, cuando nos ponemos malitos, es solo una una parte entre 30 de todos los antibióticos que se consumen en el planeta", ha explicado. El control sobre los pacientes es la medida más sencilla de aplicar, pero no la más efectiva para atajar el problema de raíz.

La principal fuente de generación de resistencias se encuentra en otros sectores. "El 80 por 100 de todos los medicamentos antibióticos que se producen no son consumidos por seres humanos", destinándose fundamentalmente a la agricultura y la ganadería. Aunque su uso es necesario para garantizar la seguridad alimentaria, este termina llegando a las personas y fortaleciendo a las bacterias, que por naturaleza buscan sobrevivir.

Investigación, la clave para el futuro

La comunidad científica insiste en que la solución no solo pasa por el control, sino por la investigación de nuevos fármacos. El divulgador ha afirmado que "fabricar antibióticos es de los medicamentos menos rentables" y ha instado a que organismos como la OMS impulsen su desarrollo. El gran temor es que la tendencia actual nos lleve a un punto en el que, como advertía, "podemos empezar a tener problemas para atacar enfermedades que son muy sencillas y que podrían volver a aflorar".

Esta preocupación no es nueva. El propio descubridor de la penicilina, Alexander Fleming, ya advirtió en 1945 durante su discurso del Premio Nobel que el medicamento "podía producir resistencias". Como ha recordado Alcalde, las resistencias "están con nosotros desde que existen antibióticos y van a seguir estando", pero ahora el desafío es adelantarse a la capacidad de supervivencia y adaptación de las bacterias.