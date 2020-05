¿Está preparada España para una Renta Mínima Vital?

La medida estrella del gobierno que va a afectar a más de 800.00 familias según el Gobierno va a entrar en vigor a finales de junio. Va a favorecer también a las personas que hayan sufrido el embate del virus, además de los beneficios que ofrezcan las autonomías y 100 euros extra para las familias monoparentales.

Gaona ha comentado: “Es una cuestión a la que ya le he dado vueltas. Lo hemos discutido en muchas ocasiones. Es ese salario vital universal. Responde a desafíos que tenemos a la vuelta de la esquina y responde a la globalización y a la automatización. Pero lo que me pregunto es cómo aplicarlo y que no se convierta en moneda de cambio político. Porque no es una medida de creación de vivienda y salario digno”.

César Calderón ha dicho: “Ha habido experimentos en otros países o provincias de España y los resultados son muy desiguales. Hay que ver lo que pasa”.

Pedro Martínez, por su parte: “El discurso del debate va a estar en cómo se articula y cómo se va a desarrollar. Tiene que ir en la línea de motivar a la sociedad. Tiene que formar parte de proyectos más serios. Podemos caer en la tentación de pensar que vamos a crear ciudadanos que no tienen una responsabilidad de vida”.

Pablo Herreros ha cerrado la primera tanda de opiniones: “Tengo una opinión muy nítida. Estoy muy en contra de la Renta Mínima Vital y a favor de la Renta Universal. El IMV crea estigmas sobre quien lo recibe. Si una persona encuentra trabajo, el subsidio desaparece, salvo que el Estado compense. Se presta a que haya un voto condicionado. Esto, además, puede incentivar a practicar la economía sumergida”.

Ha intervenido Pablo Gimeno, Presidente de la consultora Inversión Grupo PGS: “En el grupo de Podemos hay dos vertientes, a los que les gustan los empresarios y los que los odian. Pero bien, como no sea por las empresas y empecemos a generar dinero, no vamos a salir” comenta Pablo Gimeno. “Están buscando la misma situación que en Cuba, que para que venga el pizzero tienes que hablar con el Gobierno. Están aprovechando el Estado de Alarma para poner sus medidas. Pero no ponen una sola solución. La pobreza genera muchas más muertes que el coronavirus. Vamos a un nivel de empobrecimiento tan rápido que no nos damos ni cuenta”. Y Cristina pregunta, qué es lo que va a pasar. “Se están poniendo parches y lo que hay que hacer es poner medidas para regenerar empleo. No se va a hacer porque están con las medidas populistas”.

