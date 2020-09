El enfermero que ha probado la vacuna de Oxford: “En noviembre podría estar en el mercado”

Joan Pons, enfermero en la UCI del Hospital de Sheffield, se presentó en los pasados meses como voluntario para probar la vacuna de Oxford frente al COVID-19 que distribuirá AstraZeneca. Y todo ello, como él mismo reconoce, a expensas del propio riesgo a su salud porque, en el caso de la vacuna del coronavirus no se harán pruebas para analizar efectos secundarios a largo plazo. “Es lo único que igual falta, pero hay que ponerlo en una balanza: o salvar vidas o ver si pasa algo en tres o cuatro años”.

Por ello, explicaba este sábado en los micrófonos del Fin de Semana de COPE que ya se ha enviado la documentación de las pruebas a la OMS (Organización Mundial de la Salud), a la espera del visto bueno este mismo mes de octubre. Por ello, especifica, la vacuna podría entrar en distribución “el próximo mes de noviembre o de diciembre”. “Primero se aplicará a las personas de riesgo, y el resto podrá vacunarse a lo largo de 2021”.

¿Cómo te has sentido?

Joan explicaba a Cristina López Schlichting que “todo ha ido perfectamente, sin efectos secundarios”. “Estamos en esta maratón entre laboratorios para ver quien llega a la meta. Estamos a la puerta del estadio, falta la vuelta. Veremos si puede estar lista para antes de Navidad”, subraya en COPE.

El enfermo explica que se hace “PCR cada semana”, y que, de momento, lleva 10 negativos. “La primera explicación es que la vacuna está funcionando, que el virus no me puede atacar. La segunda es que yo no haya estado en contacto con el virus, lo cual es un poco inexplicable, porque trabajo dia a dia con personas que han estado con el virus”, concluye.

Audio

¿Cómo se ha desarrollado la vacuna tan rápido?

“No nos hemos saltado nada, sino que la tecnología ha avanzado muchísimo”, comenta Joan sobre la premura en la que Oxford ha conseguido desarrollar la vacuna contra el COVID. “Además, el momento en el que tuvimos el genoma del virus, pudimos producir la vacuna mucho más deprisa. Algunas de las fases se hicieron al mismo tiempo. Y en la fase 3 buscaron a personas que estuvieran directamente expuestas al virus, de Brasil o Sudáfrica, que están mucho más expuestas al virus”.

Eso sí, advierte que no se han tenido en cuenta los efectos secundarios a largo plazo. “Normalmente se esperan dos años para ver si hay efectos secundarios a largo plazo, pero aquí estamos corriendo para salvar vidas. Es lo único que igual falta, pero hay que ponerlo en una balanza: o salvar vidas o ver si pasa algo en tres o cuatro años”.