Se encuentra a Ana Obregón en un avión y alucina con lo que le pide que haga al aterrizar: "Así acabó"

Seguro que alguna vez te ha pasado que, aunque no vivas en una ciudad grande, te has topado con un famoso. Sí, un rostro conocido de la televisión o del cine, o de cualquier otra disciplina, al que le has visto de cerca. La reacción normal que todos tenemos es la de quedarnos quietos, como no creyéndonos la situación y sin poder hacer nada más.

Hay quienes tienen algo más de cara y se acercan al famoso en cuestión y le piden una foto, o un autógrafo. Sin embargo, hay otras veces en las que los famosos son los que le piden a los anónimos algo, sea cual sea su necesidad.

Y esto es lo que le pasó, en un momento dado, a una oyente de Fin de Semana. Y es que en el programa preguntábamos cuál había sido el encuentro más surrealista que habías tenido alguna vez con un famoso, y esta oyente, sin duda, se ha lucido.

Lo que le pidió Ana Obregón a una oyente en un avión

Todo comenzó cuando esta oyente cogió un avión de Madrid a Palma de Mallorca. Todo iba bien, y hasta aquí todo normal, hasta que en un momento dado se dio cuenta de que viajabaal lado de Ana Obregón, actriz reconocida en nuestro país y, por qué no decirlo, también celebrity.

"Estábamos al lado sentadas en el avión, y no sé, alguien le debió decir que estaba el aeropuerto lleno de periodistas" comenzaba contando esta oyente. Eso, por supuesto, le supuso una situación de mucho agobio a Ana Obregón, por lo que le hizo una petición muy personal a su compañera de vuelo: que le prestase su sombrero y le acompañase del brazo al aterrizar.





"Acabó saliendo de mi brazo, con mi sombrero puesto y sus gafas de sol para que no le reconocieran. Le tuve que prestar mi sombrero" comentaba en Fin de Semana, lo que, por cierto, ha provocado la risa de todo el equipo, incluida Cristina López Schlichting, que aseguraba que no podía gustarle más esta historia.

Anécdotas con el equipo de MasterChef, Sebastián Yatra o Miguel Bosé

Por supuesto, no es la única anécdota que ha contado esta oyente. Dice que su hija, a la que ha tildado también de "caradura", viajaba en un tren con el equipo de MasterChef, que irían a grabar un programa al exterior.

Así que sin ningún tipo de reparo, se levantó y decidió pedirles una foto. "Acabó montada en el taxi con ellos, que le dejaron a su paso en casa de mi madre" decía.

No es la única que ha compartido su anécdota, porque incluso miembros de este equipo han tenido alguna experiencia con un famoso. Es lo que le ocurrió a nuestra productora, Paloma Paulete, que creyó cruzarse en la calle con Sebastián Yatra.





Por su apariencia, estaba segura de que era él, pero al ser colombiano, no entendía por qué iba a estar por Madrid. La cosa es que bicheó su cuenta de Instagram de arriba a abajo, y descubrió que esa noche tenía un concierto en la capital. "Me da mucha vergüenza, pero le escribí por Instagram para preguntarle si era él, aunque claro, ni lo leyó ni lo leerá" decía con mucho sentido del humor.

A la directora del programa le pasó algo similar cuando comenzaba su carrera: se enteró de que Miguel Bosé tenía que promocionar un disco. Así que se inventó que era la redactora de una revista adolescente para tener un encuentro con él y hacerle una entrevista.

No hay que negar que, para poder conocer a alguien al que admiras, es una muy válida táctica.