Lo que no podrás hacer si alguna vez ves a Carmen Lomana por la calle: "Me quedo boquiabierta"

No es nada fácil ser famoso o conocido en un mundo como el que vivimos, ya que gracias a las nuevas tecnologías, uno se puede hacer viral y conocido con muchísima más rapidez que antes. Ya hemos visto muchas imágenes de famosos como Shakira, Madonna o Justin Bieber alguna vez han sido acosados por los fans cuando paseaban tranquilos por la calle, y alguno de ellos, incluso, ha contado que ha tenido que refugiarse en algún lugar.





No es nada fácil ser famoso y eso lo sabe también Carmen Lomana, que muchas veces ha visto cómo la han atosigado en la calle. Por eso, ella misma ha querido aclarar qué cosas no deberías hacer si la ves por la calle, porque es algo que no le gusta en absoluto.

Lo que no deberías hacer si ves a Carmen Lomana por la calle

Sí, la socialité sele recibir muchos halagos, piropos y alabanzas por la calle porque, seamos francos, no es nada difícil reconocerla si te la encuentras por la calle. Y ella misma dice que no le importa que le paren, pero hay algo que no soporta nada cuando la ven. Y es lo que contaba en Fin de Semana. Y eso lo puedes escuchar en este audio:

Audio





"Ya me he acostumbrado, la gente es encantadora, pero no me gusta nada cuando veo que me están haciendo fotos o vídeos personas normales en la calle sin permiso" decía.

"A mí me dicen, Carmen, ¿te puedes hacer una foto? Y sí...Pero esto te pasa constantemente en la playa, y es muy desagradable. Aparte de estar en traje de baño o como estés, te duermes o estás con la boca abierta...Es que no sabes, como mínimo tengo derecho a relajarme y estar como quiera" dice la socialité.

De hecho, confiesa que alguna vez ha llegado a decirles a esas personas que no pueden hacer eso, aunque admite que "lo llevo bastante bien", mientras que Cristina López Schlichting lo corrobora: "ella siempre es simpática".

El susto de Carmen Lomana con unos ladrones

No hay duda de que Carmen Lomana no ha pasado su mejor semana. Y es que hace justo seis días, mientras estaba sola en su casa preparándose para ir a un programa en la televisión, entraron unos ladrones en su casa. Sí, ella estaba dentro de su casa y los llegó a sorprender, aunque ellos estaban listos para atacar y hacer lo que hiciera falta.

Algo más calmada pero con el miedo en el cuerpo, la socialité ha explicado en Fin de Semana con pelos y señales cómo se produjo el robo y cómo llegó a enfrentar a los ladrones y espantarles. "Fue a las 15:30, estaba feliz y había acabado de prepararme. Fui al salón y veo a lo lejos a dos hombres, la alarmá no sonó, y yo no daba crédito, pensé que podían ser mis sobrinos" decía asustada.

Ella misma explica que lo importante en ese caso era que ellos no avanzaran hacia ella y poder zafarse de estos ladrones. Por eso mismo, explicaba que fue rápidamente a meterse en la cocina, porque sabía que ahí tenía la central a las alarmas para poder llamar a la policía. "Llamé y toqué el botón del pánico" empezaba diciendo.

"Cogí una barra metálica y me puse así, dije, como entren, les rompo esto en la cabeza. Me las daba de muy valiente, pero te queda un trama por ver lo vulnerable que eres y cómo han violado tu espacio de confort" decía.

Ahora, eso sí, asegura que ha blindado su casa por supuesto ante la nueva invasión. "Fue como un acto reflejo, el decirles que se fueran ya que estaban viniendo. Cuando llamé al 091 no me salía la voz, enseguida empecé a oir las sirenas y pensé que todo se había alargado, pero yo seguía escondida" contaba.