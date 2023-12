Ana Obregón se emociona con Carlos Herrera: "No valoramos la vida"

Ana Obregón ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ha explicado por qué el libro que escribió con su hijo se llama 'Chico de las Musarañas'.

"Mi abuela siempre me decía que pensaba mucho en las musarañas. Y mi hijo era igual. Se iba a su mundo. A veces pensaba que tenía los cascos puestos. A veces le hablaba y no me contestaba".

Sobre cómo era la vida de Aless, indica que "desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: 'hasta el año que viene'".

Explica Herrera que Aless Lequio, hijo de Ana Obregón, siempre quiso mantenerse al margen de la popularidad de sus padres. "Lo primero que dijo fue papá, por desgracia. Luego me decía mamá preciosa. Lo tercero que me dijo fue 'yo solito'. Con 25 años y ya con un cáncer diagnosticado, creó una empresa. Tenía 20 personas. Llegó a ser puntera. Tenía ganas de comerse el mundo".

En el libro habla del 23 de marzo de 2018. Un día clave. "Lo cuento porque, yo sobre todo, he querido que la gente entienda qué es la vida. Te puede cambiar en un segundo. Para mí, todo no era una carrera de programas míticos y audiencia. Todo era tener un hijo del que me sentía orgullosa. No valoramos la vida". Ocho días después, le dan el diagnóstico de su hijo.

"Le dijeron que su cáncer tenía poca cura. A mí ya me lo había dicho el médico. Me preguntó una cosa muy fácil: ¿mamá, me voy a morir? Ahí no pude cumplir su deseo", ha contado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El día que casi les deportan en Estados Unidos, llamó a Lequio para que algún familiar intermediaria. "Me tuve que ir a Estados Unidos para la protonterapia. Gracias a esa máquina se están salvando vidas. En tres días, hice todo, nos fuimos allí y estábamos con esa cura que aquí no existía. Habían pasado tres meses y nos iban a deportar. Pedí cita para aumentar la visa en EE. UU. Llamé a Alessandro y pedí que llamara al Rey. Se puso en contacto con él, y fue Juan Carlos. Lo cuento porque estoy eternamente agradecida. Hay que ponerse en lugar de una madre desesperada y nos lo consiguió".





Hay una frase que quebró el corazón de Ana Obregón. 'Mamá, perdón por tener una madre con un hijo defectuoso'. "No pude despedirme de mi hijo. Yo no perdí la esperanza hasta dos días antes. Alessandro padre sí. Se escondía cuando venían los médicos. Dos días antes me llamaron y me dijeron que no había nada que hacer. Decidí no decirle nada". A su hijo lo único que le preocupaba era cómo estaría ella.

"Yo era su todo. Le sedaron y me quedé ahí", cuenta en 'Herrera en COPE'. Cuenta Obregón que se quedó abrazada dos días a él. En el cementerio, coincidió con una madre que perdió a su hijo con 18 años. "Esa historia es dura, cruel y bonita. Durante tres años, iba todos los días al cementerio. Yo sé que Aless está. Ahí, un día, una señora se acercó. Me dijo que venía a ver a su hijo. En este mundo, hay dos tipos de persona: los que han perdido un hijo y los que no".

Ana Obregón, sobre las campanadas de 2020: "Llegaron al corazón de todo el mundo"

Aless tenía muchas ganas de ser padre y, cuando le dijeron que tenía cáncer, lo primero que preguntó es si seguiría siendo fértil. Además, ha explicado que "el libro, todos los derechos de autor, van a su fundación. El cáncer que tenía era muy agresivo. Hemos destinado casi 200.000 euros".

Ana Obregón también ha hablado sobre su pequeña Ana Sandra, Ha contado que literalmente 'la pillaron' saliendo del hospital en silla de ruedas. "Lo de Anita era la voluntad de Aless. Durante tres años me volví loca porque no sabía cómo hacer el trámite. No se lo dije a nadie. Solamente lo sabían mis dos hermanas y el padre".

Asegura que esta niña es un "milagro y una bendición de Dios". "Yo tenía pensado no decirle nada a nadie y por eso, luego hice la entrevista en '¡Hola!' para contar que fue la última voluntad de mi hijo", narra a Carlos Herrera.





Por último, ha afirmado que las campanadas que hizo en el año 2020 no fueron fáciles. "Se fue a los seis meses. Me quedé sin voz. Me encerré en mi cuarto. El mundo no existía. Perdí la voz. Salí ahí y notaba una fuerza increíble que me mandaba mi hijo. Fueron unas campanadas que llegaron al corazón de todo el mundo".