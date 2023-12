Ana Obregón habla claro del cáncer y de las donaciones de Amancio Ortega: "Por mucho que Pablo Iglesias diga"

Ana Obregón ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde se ha sincerado con Carlos Herrera. No solo ha venido a presentar su libro, escrito con su hijo, titulado 'Chico de las Musarañas', sino que también ha abierto su corazón y ha hablado abiertamente de la enfermedad de Aless.

También lo ha hecho de las donaciones del empresario español Amancio Ortega, gracias a las cuales ahora "se están salvando vidas", ha dicho Obregón. "Aless, te vas a curar. Punto pelota", fue lo que le dijo Ana a su hijo. Así, y dadas las circunstancias, ha contado que "busqué dónde".

A continuación, Ana Obregón ha agregado: "Esto te lo cuento porque fue algo, que ahora Amancio Ortega ha traído esa máquina aquí de protonterapia, que es una radioterapia que no había en ese momento". Fue esto lo que obligó a la actriz española a ir "a Estados Unidos", donde su hijo recibió el primer tratamiento. El hijo de Ana Obregón falleció el pasado 13 de mayo de 2020 en Barcelona, con solo 27 años, después de luchar durante dos años contra la leucemia.





Ana Obregón habla claro de las donaciones de Amancio Ortega

Obregón ha hecho alusión a la máquina de protonterapia que ella fue buscando al otro lado del Atlántico y que ha llegado a nuestro país gracias al fundador y expresidente de Inditex, Amancio Ortega. "Por mucho que Pablo Iglesias diga que es la limosna de los pobres... la limosna de los pobres, una mierda", ha criticado la presentadora. "Gracias a esas máquinas se están salvando vidas, que lo ha hecho Amancio Ortega".

??Ana Obregón agradece a Amancio Ortega su compromiso con los avances en la investigación contra en cáncer y critica la poca financiación que hay por parte del Gobierno

??"Para pagar los 15.000M de deuda catalana sí, pero para investigar el cáncer el Gobierno no destina nada" pic.twitter.com/WDptN0Co17 — COPE (@COPE) December 5, 2023





Ana Obregón ha redirigido la entrevista, después de lanzar esta dura crítica contra el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha hablado de la enfermedad de su hijo: "Se llama Sarcoma de Ewing", ha dicho.

Se trata de un cáncer "que afecta sobre todo a niños y a gente joven antes de los 30 años". Así las cosas, la actriz española ha lamentado que "el Gobierno no da ningún tipo de financiación. Bueno, sí, para pagar los 15.000 millones de deuda catalana, sí. Pero para investigar el cáncer, el Gobierno no destina nada", ha reprochado de nuevo. Por este motivo, ha contado, "hay tantas fundaciones".

"Entonces nosotros destinamos ya a un ensayo que hay a nivel europeo. Hemos destinado ya casi doscientos y pico mil euros de la fundación", ha terminado de confesar.





Ana Obregón se emociona al hablar de su hijo: "No valoramos la vida"

Sobre cómo era la vida de Aless, Ana Obregón ha indicado que "desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: 'hasta el año que viene'".

En el libro habla del 23 de marzo de 2018. Un día clave. "Lo cuento porque, yo sobre todo, he querido que la gente entienda qué es la vida. Te puede cambiar en un segundo. Para mí, todo no era una carrera de programas míticos y audiencia. Todo era tener un hijo del que me sentía orgullosa. No valoramos la vida". Ocho días después, le dan el diagnóstico de su hijo.

"Le dijeron que su cáncer tenía poca cura. A mí ya me lo había dicho el médico. Me preguntó una cosa muy fácil: ¿mamá, me voy a morir? Ahí no pude cumplir su deseo", ha contado.

