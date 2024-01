Estanis, finalista de MasterChef Junior: "Todo el rato pensaba que no sabía qué pintaba ahí"

Es del Puerto de Santa María, todo el mundo le conoce como "illo" por la de veces que lo dice al día, y, como él mismo confiesa, "madridista de primera". Seguramente, eso sí, lo conocerás por su nombre y por lo que ha hecho a pesar de su corta edad: Estanis, tercer finalista de MasterChef Junior.

Dice que le encanta la cocina española, aunque realmente cree que quiere ser futbolista en el futuro. Tanto, que hace unos añitos el Betis intentó ficharle.

Sin embargo, la experiencia de MasterChef le llamaba muchísimo más la atención. "Solo te pasa una vez, la gente que quiera apuntarse que lo hagan porque se lo pasan bomba. Empecé a cocinar gracias a mi hermana, porque me dijo que era lo mejor que había, y pensé que si lo decía ella, tendría razón. He ido aprendiendo de ella y me apunté y quedé tercero. No me lo esperaba, el primer día dije, aquí hay mucho nivel, no sé qué pinto...Y al quedar tercero pensé que era un sueño" explicaba.

Tanto es así, que ahora muchísima gente lo conoce, y cuando va a Madrid, "todo el mundo me para para hacerme una foto" decía. Entre sus platos más difíciles, el del pichón con salsa de trufa, que pensó que nunca le saldría.

Y un último apunte: cuando el humorista Manu Sánchez le pregunta qué haría si supiera que al día siguiente es su último día, lo tiene claro. "Me despertaría súper temprano, me iría a jugar una pachanga de fútbol con mis amigos, me iría con toda mi familia a un buen restaurante con estrella Michelín, haría una tarta y nos la comeríamos, la bajaríamos y me iría a jugar por la tarde noche al tenis, estudiar nada, y ya a dormir. Lo de estudiar lo dejamos para otro día" decía con mucho humor.