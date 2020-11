Emilio Calatayud: “Las redes son una droga y con los mismos medios hay que desengancharse”

Cristina López Schlichting habla con don Emilio Calatayud sobre los ‘cretinos digitales’, la nueva generación de nativos digitales que parece que están teniendo cifras más bajas en los índices de cociente intelectual. “Los 'cretinos digitales’ los conozco de hace muchos años: incultos y problemáticos. En los juzgados percibo niños más tontos”. Y no solo lo aplica el juez a los niños, sino también a los políticos: “Si yo fuese diputado, le diría ‘Pedro, que te estoy hablando, que dejes el móvil’ o ‘Pablo, que te estoy hablando’, y no digamos de la ministra que juega con las maquinitas”.

Volviendo a los jóvenes, el juez habla de su experiencia en los juzgados: “Este confinamiento he tenido que encerrar a niños de 15 años que reconocían estar 18 horas enganchados a los móviles y redes sociales. Entre las clases online, los contactos sociales y los juegos, tres chavales encerrados por reconocer esas horas enganchados. Es delito cuando el padre desconecta y agrede a los padres”. Propone ejemplos de algunas familias que han tenido que pasar por cosas como estas: “Corta el padre el router y se arma el follón, hasta ese extremo. Yo vengo diciendo hace años que es una droga, las redes lo son. Cada vez salen más tontos. Los niños se rigen por las redes sociales y no están informados, no leen y no estudian, y no digamos con las leyes educativas que no fomentan el esfuerzo”.

Las reacciones de los jóvenes, según don Emilio, no hace más que darle la razón: “Cuando van al juzgado, les pregunto ‘¿qué piensas de esto?, y me dicen ‘¿eeeeeeeh?’, pero si no saben ni hablar. Si hasta los coches que venden vienen con asientos traseros para poner tablets al niño. ¿Cuántos padres he visto mando una cerveza y le dan el móvil al niño, con un año, para que no dé la lata? El mismo tratamiento de la marihuana o la heroína se usa para quitar la adicción a las redes sociales. Y hay más chicos que chicas. El cuarto del niño es un mundo. Antes estaba en la calle y ahora da miedo que esté fuera y le dejan dentro, pero ahí tienen más peligro con el ordenador. Entre eso y los juegos online… 18 horas”.

