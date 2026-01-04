Un economista desvela el método definitivo para empezar a ahorrar sin esfuerzo: "Para el fondo de emergencia, la rentabilidad no es lo más importante; puede estar en una cuenta normal que dé un 1% o 2%"

A pesar de que la economía española crece por encima de la media europea, muchas familias tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. Con una inflación que todavía ronda el 3% y una tasa de ahorro en mínimos, la cuesta de enero se presenta como un desafío mayor. Para entender cómo mejorar nuestra economía doméstica, el economista Luis Pita, autor del libro 'Ten peor coche que tu vecino', ofrece consejos claros y realistas.

Los dos errores que te impiden ahorrar

Según Pita, el principal error al elaborar un presupuesto familiar es no contar con un fondo de emergencia. Los gastos previstos como la electricidad o la comida están más o menos controlados, pero los imprevistos "son los que nos destrozan el presupuesto familiar", señala el experto. Una avería en el coche o un electrodoméstico roto no solo desajusta las cuentas, sino que a menudo empuja a las familias a endeudarse, entrando en una espiral de deuda.

Enero claramente es el peor momento del año para las finanzas personales y para el ahorro" Luis Pita Economista

El segundo gran fallo es intentar ahorrar a final de mes. Pita es tajante al respecto: "Esta forma no funciona". La estrategia de esforzarse durante el mes para ver qué sobra y entonces guardarlo está condenada al fracaso para la mayoría de las personas.

Preahorrar: la solución definitiva

La alternativa que propone el economista es el preahorro, un método que consiste en ahorrar a principio de mes y de forma automática. La clave es programar una transferencia automática en el banco para que, nada más recibir la nómina, una parte del dinero se mueva a una cuenta separada. "Como no te llega al bolsillo, no tienes la tentación durante todo el mes de gastarlo", explica Pita. Este dinero servirá primero para crear tu fondo de emergencia y, una vez cubierto, para el ahorro a largo plazo.

Ante la preocupación por la inflación, el experto aconseja dividir este ahorro. El dinero del fondo de emergencia no necesita una alta rentabilidad, por lo que una cuenta corriente o remunerada básica es suficiente. Sin embargo, el resto del dinero, destinado al ahorro a largo plazo, sí debe invertirse en productos específicos de inversión para que no pierda poder adquisitivo.

Cómo acabar con los gastos hormiga

Otro frente de batalla son los gastos hormiga, esas pequeñas compras impulsivas que merman el presupuesto sin que nos demos cuenta. En lugar de confiar en la fuerza de voluntad, Pita recomienda el truco de la sustitución. Por ejemplo, en vez de comprar un café por cuatro euros cada día, se puede llevar uno de casa en un termo. "No te quitas el café de las 12, [...] pero reduces muchísimo el gasto", asegura.

Finalmente, el economista sugiere aprovechar el inicio del año para organizar el ‘Día de las facturas’. Consiste en dedicar un par de horas a revisar todos los gastos recurrentes, como las facturas de luz y gas, pero sobre todo las suscripciones a servicios o cuotas de gimnasio que ya no se utilizan. Es el momento perfecto, según Pita, para cancelar todo aquello que se ha convertido en un gasto innecesario.