El duro testimonio de Jennifer, una mujer arrepentida de haber abortado: "Solo pensaba en desaparecer"

En el verano de 2016 todo iba como la seda para Jennifer. Tenía pareja, un buen trabajo por el que le acababan de ascender como responsable de administración y una buena posición social. En definitiva, como ella misma contaba, era el mejor momento de su vida. Y todo ello, con solo 23 años.

Lo que no esperaba en ese momento es que, esas náuseas, vómitos y malestar que llevaba sintiendo unas semanas, indicaba que estaba esperando un bebé con el que entonces era su pareja. Fue entonces cuando el mundo se le vino abajo en solo unos minutos. "Cuando me hice el test, sentí alivio por saber qué eran esos síntomas, pero sobre todo angustia, porque el padre de la criatura no quería ser padre en ese momento. Me vi muy sola y no sabía qué salida tomar" explicaba Jennifer a COPE.

Esa situación de soledad fue la que, como ella misma explica, le llevó a tomar la decisión de abortar, unida a que, cuanto más se informaba sobre aquello, más comprobaba la "publicidad, manipulación e ideología en torno al aborto" que le hizo ver que, ese bebé que no esperaba, era un problema que tenía que quitarse de encima."Al final, me vi pensando que abortando el problema se iba" contaba.

Fue entonces cuando decidió ir a una consulta ginecológica explicando lo que quería hacer, aunque, en el fondo de su corazón, esperaba que los profesionales le tendieran una mano y le ayudasen a no tomar esa decisión. "En cuanto me vio llorando, me dijo que no me preocupara, que los hijos tenían que ser deseados y que ya tendría el momento de tenerlos" explicaba Jennifer, al tiempo que nos contaba que le dio el médico el dato de una clínica donde practicaban abortos.

Una decisión que le persigue de por vida

Jennifer tomó la decisión de ir a esa clínica que le había recomendado su ginecólogo, aunque, al llegar, precibió algo extraño. Y es que, en cuanto la vieron, quisieron practicarle el aborto de inmediato. "Miré a mi pareja y le vi con una cara extraña, me dijo que nos fuéramos porque había visto que estaban condenados por abortos ilegales. Pagamos lo que nos pedían por habernos atendido y nos fuimos" contaba.

Buscó otras clínicas y encontró una en el centro de Barcelona, aunque sabe que no fue la decisión acertada. Y es que piensa que la manipularon teniendo en cuenta el estado de shock y miedo que ella sentía. "Cuando me tumbé en la camilla y me hicieron una ecografía para comprobar que estaba embarazada, yo quise incorporarme para ver lo que había en mi interior. La chica giró la pantalla y me dijo: 'mejor que no veas'. No dije nada, me mandaron a casa y me dieron cita para tres días después" explicaba a COPE.

Triste, terminó por abortar, algo que, para nada, hizo que desapareciese su problema. "No sabía qué era el síndrome post aborto hasta que lo viví. Pensaba que al abortar todo mi malestar se acababa. Todos sabemos la verdad, pero miramos hacia otro lado" apuntaba.

"Estaba muy mal, muy triste, iba a por un café solo para poder llorar. Iba en la moto y pensaba que ojalá me cayese para desaparecer. Me sentía horrible, fatal" contaba consternada a COPE.

Algo que también vivió su pareja a su manera, que nunca más quiso hablar del tema hasta que terminó confesándole que se arrepentía de la decisión que tomaron y que no podía perdonarse. "Mermó nuestra relación y decidimos seguir cada uno nuestro camino" explicaba.

Al final, cuando acababan de terminar, se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo y, tras buscar mucha ayuda, encontró el Proyecto Maternity, que le ayudó a replantearse sus decisiones y no abortar, algo de lo que se alegra enormemente. "Miré al cielo y por fin me perdoné", contaba Jennifer.