"Fui a abortar como cordero al matadero, sin información de ningún tipo": el relato sincero de Esperanza

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, en una entrevista con Carlos Herrera en COPE ha remarcado que "el aborto es un drama y no podemos frivolizar nadie con una situación de tanto sufrimiento, ni los que estamos a favor, ni los que estamos en contra. Es preciso regular, pero siempre diciendo que la vida es sagrada y merece ser protegida, ¿es tan difícil ponernos de acuerdo en esto? Ante una mujer embarazada, que incluso piensa que el aborto sea la cuestión más fácil a sus problemas, ¿no sería tan difícil preguntarle que necesita?".

Estas declaraciones se enmarcan en la crisis abierta en el seno del Gobierno de la Junta de Castilla y León y la crisis institucional con La Moncloa a raíz de unas medidas ‘provida’ propuestas por Vox, concretamente por el vicepresidente del Gobierno de CyL, Juan García Gallardo, que incluían una serie de recursos para mujeres embarazadas con el fin de evitar los abortos y dotar a las mujeres de información. Todo esto ha devenido en un lío de desmentidos y reafirmaciones, pero… ¿Dónde quedan las mujeres?

“Me ofrecieron el aborto como solución y te agarras a un clavo ardiendo"

‘TRECE al mediodía’ ha contado con el testimonio de Esperanza Puente, presidenta de la 'Asociación Voz Posaborto'. Esperanza no solo ha atendido a miles y miles de mujeres vulnerables, a lo largo de 20 años, que querían abortar o habían abortado, sino que ella misma decidió abortar hace 27 años: “Me ofrecieron el aborto. Yo tenía mucho miedo a enfrentarme a mi familia”. Esperanza ya tenía un hijo que estaba criando sola y se queda embarazada de nuevo: “Llegué a Madrid con 21 añitos, trabajo y un hijo. Entro a saco en la ‘Movida Madrileña’, entro a saco en todos los eslóganes feministas y de las libertades… me lo tragué todo. Me metí a llevar un estilo de vida que te puede complicar la vida: alcohol, drogas, sexo… Esto no te satisface y acaba teniendo consecuencias como quedarte embarazada. Yo, hasta este momento, tenía relación con mi familia. Lo pasé muy mal por haber tenido a mi primer hijo y estaba muy asustada”.

En estos momentos, Esperanza describe cómo vivió aquel proceso: “Me ofrecieron el aborto como solución y te agarras a un clavo ardiendo. Fui a abortar como cordero al matadero, sin información de ningún tipo. El hecho del aborto es el mismo para todas, a todas nos abren las piernas y nos vacían por dentro. Como lo gestiones después varía, porque somos capaces de sobrevivir sufriendo”.

“Se aprovechan de que las mujeres no hablamos tras el aborto. Nos condenan al silencio y a la soledad. Con las leyes del aborto, una mujer va al médico y dice que se está planteando abortar y, para respetarla, ya hay que poner en marcha un protocolo de aborto… esa mujer lo único que necesita es que la escuches, que te intereses por ella”. Esperanza asegura que las mujeres que tienen embarazos no esperados, no es que no deseen el embarazo, sino que no quieren la situación en la que se da ese embarazo. “Desde 1985, se está haciendo una campaña sistemática de que el aborto es un derecho y no pasa nada y, además, esto es progreso… es mentira. Sí, hay una realidad social problemática. Me he encontrado con infinidad de mujeres que me han dicho: si me hubieran contado las consecuencias del aborto… si no me lo hubieran ofrecido tan rápido… si no me lo hubieran pagado, ahora tendría a mi hijo".

"Te están gritando, ¡échame una mano, que no tengo claro lo que voy a hacer!”.

El colaborador Carmelo Encinas difiere con el discurso de la entrevistada, sosteniendo que “no hay demanda social” en cuanto al tema del aborto, además de puntualizar en el tema de “la coacción”. Esperanza, por su parte, asegura que “una mujer no puede decidir cuando solo se le ofrece una opción. Tú vas al médico y te pasa directamente al protocolo para que vayas a abortar. Yo me he encontrado con mujeres que van a abortar el viernes, pero las llamas por teléfono y te cogen el teléfono. Esto significa que te están gritando, ¡échame una mano, que no tengo claro lo que voy a hacer!”.

Para terminar, Esperanza Puente deja clara su intención: “Lo que defiendo, y por lo que lucho, es que tienen derecho de que se les dé toda la información y lo que va a suponer el embarazo. Y si se les ofrecen el aborto, también es necesario que se le explique en qué va a consistir el aborto y qué consecuencias tiene físicas y psicológicas”.