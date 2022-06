El doctor César Carballo revela el episodio que ve en urgencias tras el repunte de Covid: "Ese es el problema"

El doctor César Carballo, urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal señala en COPE este sábado el episodio que está viviendo en las últimas semanas en el centro hospitalario y que refleja la realidad del aumento de casos de Covid entre las personas más vulnerables.

A las puertas del verano los contagios de Covid se han disparado. En nuestros entornos familiares todos tenemos contagiados. Desde el pasado martes se han registrado 68.000 nuevos casos y la incidencia en mayores de 60 años ha subido esta semana en más de 100 puntos, de 653 a 755. 195 fallecimientos más. Por ello, el doctor César Carballo ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE para analizar la reciente subida de contagios que amenaza el verano en nuestro país.

“Está claro que estamos ante un repunte, y lo veníamos avisando desde hace tres semanas, nos hemos puesto la venda, tenemos menos datos, pero el día a día en un hospital no miente”, asegura a Crisitna López Schlichting. “Todo el mundo tiene alguien muy cercano infectado, yo mismo nunca me había contagiado”.









Según señala el doctor, el problema ha radicado en 'gripalizar' el coronavirus. “Es un catarro pero que ha matado la pasada semana a 195 personas, hemos relativizado lo incomprensible”, matiza en Fin de Semana. Carballo explica que “si hace dos años y medio nos dicen que se iban a morir 200 personas por semana y no iba a ser noticia nadie lo hubiese creído, pero desgraciadamente es lo que pasa, ya no es noticia el Covid y a los políticos no les interesa que se hable de ello”.





El perfil de los enfermos y el episodio de Carballo en urgencias



Los más mayores, que la incidencia sea muy alta en la pirámide de población más vulnerable es lo que más nos preocupa, pero el problema, explica Carballo, “es que no sabemos la incidencia en menores de 30 años, que debe estar disparada, y ese es el problema, que nos hemos quitado a nosotros mismos datos”.

“La gente de más de 60 años se contagia porque alguien le lleva el virus, tenemos bastantes brotes en residencias de ancianos”. En ese momento, el urgenciólogo se paraba a relatar un incidente que le ocurre a menudo en la sala de urgencias del Ramón y Cajal. Pincha en el siguiente audio para escuchar la anécdota que destapa la realidad detrás del repunte de casos y hospitalizaciones de las personas más vulnerables: “Ese es problema”.

Cuarta dosis y nuevas variantes



El experto ha querido valorar el efecto positivo que ha tenido la vacunación en estas personas: “Esta gente se vacunó en noviembre y diciembre del año pasado, se siguen infectando pero, gracias a Dios, las vacunas siguen protegiendo”, comenta Carballo. “Habrá que ver y las nuevas evidencias demuestran que una cuarta dosis protege parcialmente de la enfermedad a los más vulnerables, pero ya llegamos tarde. Estos pacientes están ingresando mucho más de lo que queríamos”.

Sobre las nuevas variantes de Covid, el doctor explica que “estamos viendo de todo, ahora mismo hay una fragmentación de variantes y ninguna destaca”. “Lo que estamos viendo son las hijas de Ómicron, y son más contagiosas todavía. Nos estamos enfrentando al virus más contagioso de la historia, por eso animamos a la gente a que se proteja en interior”, concluye.