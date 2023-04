El detalle que tienes que tener en cuenta de un coche para comprar uno que dure y se permita a partir de 2035

Si eres uno de los muchos que esta Semana Santa te has echado a la carretera (estaban previstos 16 millones de desplazamientos), o incluso puede que ahora mismo nos escuches en el coche. Seguro que en algún momento te has fijado en los vehículos que circulan a tu alrededor. El 96% de ellos tienen motor de combustión (diésel o gasolina), el 4% restante son eléctricos, híbridos y a gas.

Y las cifras de nuestros vecinos europeos son iguales o parecidas. Este es el panorama hoy en día, pero según nos acerquemos al 2035 la fotografía que has visto estos días en la carretera va a ser muy diferente. Ya sabes que 2035 es la fecha que ha fijado la Unión Europea para despedirnos de los coches de combustión interna, y así cumplir el pacto sobre emisiones de CO2.

Si el anuncio de esta fecha ya dejó a muchos con la mosca detrás de la oreja... el veto de Alemania, y la posterior excepción al motor de combustión que funcione solo con combustible verde, el e-fuel ha acabado por confundir todavía más a los consumidores.

Por eso, aquí en Fin de Semana queremos responder a la pregunta que se hacen muchos conductores: ¿qué coche deberíamos comprarnos si queremos que dure en este contexto? Esta es la gran pregunta que se hace todo aquel que tiene pensado cambiar de vehículo y aprovechando que estamos en plena operación retorno y vas a ver más coches que nunca a tu alrededor, hemos llamado a Alfonso García, el experto en motor de COPE.

Él nos explicaba que lo que las personas pretenden es comprarse un coche que dure mucho, como mínimo, unos diez o quince años. "Mucha gente sigue dudando y muchos que querían comprarse un coche, han preferido esperar" comenzaba a explicarnos. Para él, hay que fijarse en lo siguiente para poder tenerlo claro.

Qué tener en cuenta para comprar el coche del futuro

Para nuestro experto, los coches de combustible verde son muy caros porque apenas hay fabricación de ellos, aunque es algo que se generalizará con el tiempo. "En un futuro, el e-fuel será fundamental en aviación y transporte. Los precios bajarán y mucho" explicaba. Paraél, no es tanto los coches en los que nos fijemos, sino en si vender o no el coche que tenemos y que a partir de 2035 no podremos utilizar.

"Dependerá del uso que le demos al vehículo y de dónde vivamos. Hay una vertiente que es la de seguridad, deberíamos pensar que conmás kilómetros, el riesgo de accidente puede aumentar y además del coste de un vehículo viejo. Lo mejor es un coche de segunda mano, de cuatro o cinco años, que hay buenas ofertas" contaba.

Y de ofertas va la cosa, porque dice que en los coches eléctricos e híbridos también podemos encontrarlas. "Si necesitas hacer muchos kilómetros, mínimo 20.000 al año, el más eficiente y menos consume es el diésel" contaba. Si te mueves solo por ciudad, asegura que lo ideal es El deun híbrido con etiqueta ECO, "es una opción muy interesante, me decantaría más por uno turismo que uno sub" explicaba.

En cuanto a la recarga del eléctrico, asegura que enchufarlo en casa será más barato pero siempre necesitaremos de alguna en público, que tendrán un precio mayor.

También hablamos con Raúl Morales es el Director de Comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios, que nos explicaba que, en los últimos meses, los compradores se encuentran "confundidos". Ojo, porque más de la mitad de los españoles está retrasando la decisión de compra por los plazos de estas administraciones y el veto a la producción de coches de combustible del 2035.