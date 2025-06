La contratan para trabajar en un parque temático sobre España y escucha algo que hace que su vida cambie por completo: ya no se llama igual

A veces, los lazos culturales más inesperados nacen en los lugares más insospechados. Japón y España, dos países que a primera vista parecen lejanos en geografía, historia y tradición, comparten desde hace décadas una conexión única: el flamenco. En el país nipón, este arte andaluz tiene miles de seguidores, academias y hasta guitarristas que viajan a España para perfeccionar su técnica. Y en medio de esa pasión cruzada, aparece una historia que parece sacada de una película: la de Noriko Martín.

Noriko nació en la prefectura japonesa de Aichi y jamás pensó que terminaría cantando bulerías en japonés. Pero hoy, no solo lo hace, sino que ha grabado el primer disco de flamenco íntegramente en su idioma natal. Todo comenzó con una visita laboral a un parque temático sobre España. Allí vio un espectáculo que, según sus propias palabras, le “cayó como un rayo”.

Noriko Martín, con Cristina López Schlichting

españa CAMBIÓ DE FORMA RADICAL LA vida de noriko

Noriko trabajaba en ese parque ayudando a artistas y bailarines. Un día presenció una actuación con toques de flamenco clásico y todo cambió. “Fue como si me cayera un rayo”, señala. A partir de ahí, decidió aprender a bailar y soñaba con ser bailaora. Sin embargo, un cáncer de huesos truncó ese camino.

Pero no se rindió. “Como ya no podía bailar, pensé que tenía que aprender la música. No podía dejar el flamenco”, explica. Así empezó a estudiar el cante con un guitarrista que también cantaba. Poco a poco, descubrió que su lugar estaba detrás del micrófono.

Ayuntamiento de La Unión Noriko se enamoró del flamenco desde España

En su transición artística, Noriko tomó también una decisión simbólica: cambiar su apellido. “Mi verdadero apellido, Asegaba, es difícil de recordar para los españoles”, cuenta. Adoptó el de su marido, que no lo usaba, y así nació Noriko Martín. “Es práctico y fácil. Me ayuda a conectar con el público”, dice con naturalidad.

Está casada con un madrileño al que conoció por internet. “La forma moderna”, bromea durante la entrevista. Ahora viven en Madrid y desde ahí proyecta su música al mundo.

“Como ya no podía bailar, pensé que tenía que aprender la música. No podía dejar el flamenco" Noriko Martin Cantaora

'MÁS ALLÁ DE LAS LLAMAS', EL ALBUM DE NORIKO MARTÍN

Su álbum, titulado Más allá de las llamas, es una mezcla de tradición y emoción. Contiene temas originales y otros arreglados con sonidos accesibles para un público amplio. “No lo llamo fusión, porque si le quitamos los arreglos modernos y dejamos solo la guitarra, sigue siendo flamenco puro”, aclara.

Uno de los temas más potentes es el que da nombre al disco, inspirado en la guerra de Ucrania. “Vi imágenes de la invasión, la gente llorando, la tierra congelada. Entonces escribí sobre la pobreza”, explica.

Noriko canta en japonés, pero conserva jaleos, expresiones como “olé” y hasta melismas típicos del flamenco. “Algunas cosas no se traducen, pero usamos otros sonidos japoneses parecidos. Es algo muy natural”, comenta.

Noriko se considera japonesa, pero siente que el flamenco forma ya parte de su cuerpo. “No soy española ni gitana, pero quiero cantar como soy”, afirma. Al comparar el cante japonés tradicional con el flamenco, encuentra más similitudes que diferencias. “Ambos usan la garganta, aunque de forma distinta. Pero el espíritu es muy parecido. En las fiestas japonesas también hay alguien que empieza a cantar después del banquete, como en las fiestas flamencas”, detalla.

'Más allá de las llamas', el disco de Noriko Martin

Incluso en su familia el cante siempre ha estado presente. “Mi madre y mi hermana cantan mejor que yo. Al principio querían enseñarme. Ahora están orgullosas”, confiesa entre risas.

El pasado 20 de julio, Noriko presentó su disco en la emblemática sala Galileo Galilei de Madrid. Próximamente actuará en el festival Etnosur en Alcalá la Real (Jaén). Su intención es clara: hacer que el flamenco llegue a más rincones del mundo.

Y no es casualidad que su productor sea Paco Ortega, un referente que busca abrir el flamenco a nuevas audiencias. “Queremos que el flamenco sea un género más amplio, más global”, insiste Noriko. Y ella misma es el mejor ejemplo de que eso es posible.

Noriko sabe que su propuesta es innovadora y no siempre fácil de aceptar. “Las cosas nuevas siempre generan rechazo al principio. Pero eso significa que estamos haciendo algo diferente”, reflexiona. Por eso acepta las críticas, mientras sigue apostando por una forma de arte que le cambió la vida.