Todo lo que encontró la policía en casa del conde de Atares: "Dianas, esvásticas y banderas franquistas"

Ayer mismo la ciudad de Portugal se quedaba conmocionada por el asesinato de una niña de tan solo tres años por una deuda de 400 euros por un trabajo de brujería, algo totalmente surrealista. Durante toda la semana, también nuestro pais acudía al asesinato de dos mujeres y al suicidio de Fernando González de Castejón, conde de Atares y marqués de Perijá en la calle Serrano de Madrid.

Homicidio por deuda de "brujería"

Nacho Abad, periodista y criminólogo, explicaba el caso de Jessica, la pequeña de tres años fallecida en Setúbal. Todo comienza a principios de semana, cuando la menor llega al hospital en parada cardiorespiratoria y termina falleciendo a pesar de los esfuerzos de los médicos. Pero, ¿por qué? Según se ha podido investigar, la madre de Jessica habría acudido a una falsa ama de cría para que hicieran un trabajo de brujería porque notaba que su pareja, el padrastro de la niña, no quería estar con ella. Es por ello por lo que pretende hacer un amarre, para conseguir que siguiese viviendo con ella.

Al llegar al sitio, le piden 400 euros, pero al no tenerlos se produce una deuda entre la madre y Tita, la bruja. Al no poder cobrar su dinero, esta última y su pareja, Juan, secuestran a la niña durante cinco días, un tiempo en el que es "golpeada y torturada" hasta tener que ser trasladada a un hospital. Como consecuencia, la pareja está acusada de homicidio calificado, lo que en España es un asesinato. Pero no solo son ellos y su hija los investigados, también lo es la madre de Jessica, quien durante ese período habría justificado que "su hija estaba de vacaciones".

José Miguel Gaona, psiquiatra forense, añadía que la menor ya se encontraba en el "disparadero de la desgracia" incluso antes de su nacimiento, ya que, mientras se encontraba en el vientre materno, habría sido golpeada y maltratada por su padre.

Asesinato de la calle Serrano en Madrid

Esta misma semana también conocíamos la muerte de tres personas en Madrid capital, concretamente en la calle Serrano, donde Fernando González de Castejón, conde de Atares y marqués de Perijá, ha acabado con la vida de su esposa y de la amiga de esta, todo ello por un supuesto abandono.

Y es que, durante la madrugada del domingo su mujer había decidido abandonarle. De hecho, acudió al domicilio con su amiga para hacer las maletas e irse. Es en ese lugar donde se produjo una gran discusión que acabó con tres tiros, uno para cada uno. Ante esto, varios vecinos hicieron caso omiso pero, al día siguiente, uno de ellos notó que algo no iba bien, por lo que decidió avisar a la policía. Cuando los agentes se presentaron en el domicilio, ya iban pertrechados por chalecos antibalas y escudos policiales, aunque cuando entran se dan cuenta de que el peligro es inexistente.





Siendo el estado de los cadáveres el que era, incluso se llegó a pensar que "el marqués había matado a su madre", de quien tenía una orden de alejamiento desde el año 2009 y "que la otra víctima era la chica de servicio", pero rápidamente se dio con la persona adecuada.

Finalmente y durante la investigación, el cuerpo policial habría llegado a encontrar "hasta siete armas diferentes", algunas de ellas de calibre extraño, además de "una diana en la que se podía leer la frase "muerte a perro Sánchez", esvásticas nazis y banderas franquistas".