Comisión de arbitraje del periodismo: “El Gobierno ha sentado las bases del control de los medios”

El anuncio esta semana de la nueva ley del Gobierno para controlar la desinformación y las fake news sigue recabando críticas por las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Palabras que han llegado desde los grandes profesionales del medio, así como de la Comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del periodismo. Así se ha pronunciado en Fin de Semana de COPE Isabel Gozalo Hernando, miembro de la comisión, y que destaca que “el Gobierno ha sentado las bases del control de los medios”.

“Es un ataque flagrante a la libertad de prensa, de expresión y de información que tanto esfuerzo ha costado consolidar en España, y que ha contado tanto esfuerzo a periodistas”, subrayaba Gozalo a Cristina López Schlichting. “Ahora, por una veleidad del Gobierno se pone en cuestión. Las instituciones europeas se han puesto como se han puesto porque es una barbaridad".

Sin contar con los agentes sociales

Y es que la Comisión tiene, como explica Gozalo Hernando, “la vocación de que se cumplan las funciones del código deontológico del periodismo. Una de ellas es la búsqueda de la verdad”. Tienen, como explica la propia comisión, resoluciones que han provocado dimisiones, que han desembocado en tesis doctorales, y puede acudir cualquier persona o institución que piense que una noticia ha vulnerado sus derechos o no se ajusta a la verdad.

“El Gobierno no cuenta para nada con los agentes sociales. El periodismo ha salido en tromba en contra esto, y es que el gobierno se apoya en un plan estratégico de la UE que no es ni siquiera una norma, no es una directiva, se apoya en algo que está en entredicho del propio Partido Socialista Europeo”, comenta Gozalo.

“Es tal ataque a la libertad de prensa que, espero, lo retirará”, augura.

El periodismo protesta

“El periodismo entero está protestando, pero también juristas y magistrados. Hay muchos mecanismos, y el Gobierno puede mirar a otros países como Francia o Alemania y ver los mecanismos que emplean”, critica la miembro de la Comisión de Arbitraje de Periodismo. “Ha utilizado una pequeña puerta pensada para temas de terrorismo, que no tiene nada q ver para sentar las bases de algo que es control gubernativo de los medios de comunicación, es una aberración”.

Por último, la miembro de la comisión de arbitraje critica las declaraciones de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya en TVE. “No es lo mismo una red social que un medio de comunicación. Esto hay que tenerlo claro y las palabras de Laya insultan a los ciudadanos”.

“Usted no tiene que decirnos qué es la verdad, los ciudadanos sabemos discernir. La comisión depura moral y deontológicamente la responsabilidad de los medios para ceñirse a los parámetros de información veraz o respeto a la dignidad de las personas”, concluye.