Carmen Lomana, tras su desmayo: “Adelgacé 3 kilos en mi primera semana en ‘Masterchef Celebrity’”

Hace unas pocas semanas, Carmen Lomana tuvo a media España en vilo con su desmayo en la edición con famosos del talent show ‘Masterchef’. En esta tercera parte de la extensa entrevista que la colaboradora de ‘Fin de semana’ con Cristina López Schlichting ha concedido a COPE en el Hotel Orfila de Madrid, confiesa que fue “tremendo”. Explica que es hipertensa y que acudió a la grabación del programa bajo los efectos de la medicación, lo que provocó que le bajara la tensión hasta el "fondo del mar”.

“Cuando llegué ya estaba muy mareada e hice un esfuerzo bestial por hacer lo que pude”, afirma. Y añade: “Cuando te pasa, no te das cuenta”. Remarca que la presión en el programa es muy alta y que eso tuvo consecuencias en su salud: “Adelgacé 3 kilos en mi primera semana en 'Masterchef Celebrity’”.

Y se plantea que quizás deberían haber dejado de grabar en el momento de su desmayo: “Me entró una angustia de verme así”. Otro concursante del programa comentó jocosamente “a su edad y con esa presión...”, a lo que Lomana apunta: “Él parece mi abuelo si te descuidas”.

“[Antonia Dell'Atte] es tan superlativa; es el colmo de la vanidad y de la arrogancia”

Asegura que puede considerar amigos a todos sus compañeros pero que ha habido “una mujer conflictiva a la que le tengo pánico”. En referencia a unas declaraciones de Antonia Dell’Atte donde la italiana soltó una frase lapidaria: “'MasterChef' es un talent show: yo soy talent, el resto hace show”, Lomana considera que la exmujer de Alessandro Lecquio “es tan superlativa; es el colmo de la vanidad y de la arrogancia”.

La colaboradora de COPE no cocina mucho porque le parece “absurdo” al no tener familia o hijos para los que cocinar. Se le da bien la cocina tradicional y sus especialidades son el besugo al horno, el pavo relleno, los garbanzos con espinacas o las lentejas.

“La ‘nouvelle cuisine’ te mata de hambre”, asevera Lomana. “No quiero 27 platos, sino ése que me encanta en una ración normal que me pueda satisfacer”. Y se queja: “¡27 platos me ensucian el estómago!”.

“Me parece un ejemplo tan horrible para la gente joven; me produce pudor y vergüenza”

El talent show culinario de la cadena pública está coincidiendo en emisión con el exitoso ‘Gran Hermano VIP’ en Telecinco. La célebre cocinera lo tiene claro: “No me vas a ver nunca en ‘GH VIP’, aunque me lo han ofrecido muchas veces, porque no puedo estar encerrada”. Y no sólo ése es su argumento contra el veterano reality show: “Me parece un ejemplo tan horrible para la gente joven, me produce pudor y vergüenza”. “En ‘Gran Hermano’ te encierran con una panda de gente que no me gustan nada”, remata.

Lomana ha tenido sus más y sus menos con ‘Sálvame’. Preguntada sobre si le gustaría tener reservada una silla en el programa, se niega en redondo: “no es mi estilo, se me comerían viva, no soy agresiva”. “Yo, con una persona que grita y que no tiene educación, siempre voy a perder”, concluye.