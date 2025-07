Bendodo descarta que el PP vaya a "tragar con todo para pactar con Junts" y llegar al gobierno

El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha destacado en los micrófonos de COPE la importancia de este fin de semana en el que los dos más importantes y determinantes partidos políticos de España están celebrando reuniones que van a marcar su futuro más inmediato.

Mientras los socialistas renuevan su dirección en un Comité Federal marcado por la corrupción representada por Santos Cerdán encarcelado esta semana por orden del Tribunal Supremo, en las filas populares, con cambios también entre sus primeros espadas, todo está mucho más tranquilo.

De hecho, la reelección de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular no tendrá ninguna resistencia en este XXI Congreso Nacional, sino todo el apoyo del partido de cara a la conquista de La Moncloa por el gallego.

Este sábado es una jornada clave y ha comenzado con el debate y aprobación de la ponencia de estatutos en pleno, que define la estructura interna de la formación y que han elaborado el presidente de la Región de Murcia y del PP regional, Fernando López Miras; la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.

"Una cosa es hablar con todos y otra cosa tragar con todo"

A lo largo de la charla con Bendodo, la directora de 'Fin de Semana', Cristina López Schlichting, le ha preguntado por cuestiones clave de la actualidad tanto del PP como de la situación del país. ¿Daría el PP lo que le pida Puigdemont para sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez?

Bendodo ha descartado pactar cualquier cosa con Puigdemont, "no vamos a tragar, una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todos, Junts ha pedido al PP lo mismo que a Sanchez, y nosostos no se lo vamos a dar".

"Lo primero que habrá que hacer es derogar muchas leyes"

Bendodo asegura que el PP de Feijóo está preparado para gobernar y cuenta con dos claves: ilusión y eficacia al frente de un nuevo proyecto.

"Tendremos una labor en el gobierno nada más llegar difícil, lo primero que habrá que hacer será derogar muchas leyes. Todo esto que está beneficiando a la minorías, leyes que permiten que en nuestro país la okupación capee a sus anchas; leyes como la que pretenden aprobar, que esperemos que no, de la reforma de la justicia; estas leyes que permiten que haya una financiación singular. Todo esto debe volver a la normalidad y el Partido Popular tendrá que derogar lo que es pernicioso para nuestro país".

Además de derogar esas leyes aprobadas por el PSOE y sus socios de legislatura, el dirigente popular insiste en que "la segunda cosa que debemos hacer es devolver la decencia democrática en nuestro país, es decir, tenemos un presidente del Gobierno que resiste. No gobierna, resiste y aguanta. Los españoles que pensaban que Pedro Sánchez iba a dimitir hace años por haber copiado la tesis, ¿os acordáis? Después vino los indultos, la amnistía, la imputación de su mujer, de su hermano, del fiscal general del Estado. Sánchez no se va a ir, habrá que sacarlo y la única forma de sacarlo es con los votos de los españoles. El Partido Popular está preparado para unas elecciones y está preparado para formar el gobierno desde el primer día con un proyecto claro de país y que devuelva a España la senda de crecimiento con bajada de impuestos, recuperando el nombre internacional -de repente no hemos puesto en contra de todos los países de la OTAN para intentar conseguir un titular-, estas cosas perjudican a España a la larga. Por tanto, ilusión y si Feijóo es algo es eficaz en la gestión".