Así va a ser la relación con tu mascota a partir de ahora

Si tienes una mascota en casa lo que vamos a contar ahora te interesa. Esta semana se ha aprobado la llamada “Ley de bienestar animal”.

Se trata de una norma pensada para prevenir el abandono de los animales, fomentar la adopción frente a la compra, sancionar el maltrato...y reconocerles como seres sintientes y con derechos.

Estamos ante una ley que no ha estado exenta de polémica por los desencuentros entre los partidos políticos y la confusión que ha creado por los cambios: que si cursos para los propietarios de mascotas, que si un test para los perros, animales que no puedes tener en casa, penas y sanciones por maltrato...

Uno de los temas que más debate ha creado ha sido el famoso curso para tener una mascota, que al final se queda en un test online gratuito. Nacho Sierra, adiestrador canino, sobre este trámite: “el maltrato animal no está en desconocimiento de cuidar un animal, el maltrato está más en la educación que uno tiene y en la forma de comportarse, que en un conocimiento básico. Quizá a unas personas les haga falta más que a otros, pero ponerlo como un trámite obligatorio me parece exagerado”.

En cambio, ha explicado Sierra, “el test que más sentido tenía y, que finalmente ha sido eliminado a pesar del consenso, era el que evaluaba al perro para saber si era o no sociable. Al final, va a seguir vigente la lista de razas peligrosas. ¿Cómo cambia esta ley la relación con tu mascota? El veterinario, Nacho de Blas ha explicado que “el acento estará en los cuidados básicos, en las horas que pueden y no estar solos en casa, la estancia donde viven o el seguro de responsabilidad civil que debes contratar”. Ahora, si tienes pensado tener perro o gato, debes saber que ya no vas a poder comprarlo en tiendas, está prohibido. Debes acudir a un criador oficial y registrado. Tendrás que castrarlo e identificarlo. Pero no solo hablamos de perros o gatos, también debes registrar el canario de tu madre o el hamster del niño.

Respecto al número de animales permitidos en el domicilio, que aún no lo recoge la nueva norma, de Blas asegura que “estará sobre los 5. Si superan esta cifra tendrán que registrarse como núcleo zoológico de animales de compañía”. La nueva norma limita el sacrificio de los animales, tanto enfermos como sanos. Y una vez fallecido ¿Cómo se procede? Todo animal debe tener un microchip de identificación o estar registrado para poder incinerarlo por parte de los servicios municipales o una empresa dedicada a la retirada de cadáveres. No lo puedes enterrar o tirar a la basura, de lo contrario te enfrentas a un delito grave” explica de Blas. Esta Ley de Bienestar Animal impulsará la reforma del Código Penal para endurecer las penas por maltrato. Además, cambiará la denominación de “animal doméstico” por “vertebrado”. ¿Qué consecuencias va a tener?

El veterinario, Nacho de Blas ha comentado que “la denominación animal vertebrado entra todo, desde ratas a palomas, animales que pueden ser portadores de enfermedades. De modificarse el código penal no podrás matar una rata que entra en tu casa, porque cualquier lesión o muerte a un animal vertebrado es un delito, puede haber multas y penas de prisión de hasta 18 meses”.

