El argumento clave que prepara la defensa de Daniel Sancho para evitar la cárcel: "Una película"

Desde verano del año pasado, el caso de Daniel Sancho nos conmocionó. Y es que conocíamos, cuando estábamos de vacaciones prácticamente, que el hijo del actor Rodolfo Sancho había, presuntamente, asesinado a su amigo Edwin Arrieta. No solo habría asesinado al cirujano, sino que lo habría descuartizado después de hacerlo.

Un caso que es truculento de por sí, pero que se complica aún más al ser en Tailandia, donde existe la condena a la pena de muerte. Todavía queda un largo camino judicial para dirimir qué es lo que realmente pudo pasar y, además, todo parece tornarse más complejo cuando la defensa de Daniel Sancho lo ha puesto todo patas arriba al contra argumentar y decir que el cocinero no asesinó a Arrieta, a pesar de las supuestas evidencias.





Para conocer un poco más del caso, en Fin de Semana hablamos con Nacho Abad, periodista y criminólogo, que explica qué es lo que argumenta la defensa del hijo del actor.

El argumento clave que prepara la defensa de Sancho

Para Nacho Abad, los argumentos que ya están preparando desde la defensa de Daniel Sancho, es montarse "una película. "La película que quieren construir es que el día de antes de la muerte de Edwin, Daniel Sancho compró todos esos objetivos con el objetivo de cocinar y grabar un vídeo para redes sociales, los elementos los tenía en la casa fruto del azar, había estado en un hotel, fue una eventualidad" empezaba explicando el periodista.

Respecto al día de la muerte del cirujano plástico, según la defensa de Sancho, ambos llegaron al hotel y fue el médico quien trató de violar a Sancho. Este es, precisamente, el argumento clave que está preparando la defensa, porque dice que en los brazos de Daniel Sancho había unas marcas de mordiscos que evidenciarían ese intento de violación.





"Se ven unos mordiscos en los brazos de Sancho, estas son las señales según los abogados de que intentó violarle, dicen que es una certeza absoluta... Sobre el origen de los mordiscos, se descarta que sean posteriores al crimen, aunque no hay ningún informe pericial ni nada. Ni siquiera que esa dentición sea de Arrieta. Dicen que los mordiscos demuestran que lo intentó violar a Sancho, y ¿no puede ser que los mordiscos sean que, cuando trataba de matarlo, él tratara de defenderse?", decía Nacho Abad.

Unas evidencias que no condicen

Según los abogados de Sancho, Arrieta murió de forma accidental cuando el hijo del actor trataba de defenderse el en forcejeo. "En una situación así no es lógico llamar a la policía o una ambulancia para explicar la verdad, lo lógico fue descuartizarlo y como casualmente tenía los elementos, lo hizo" decía Nacho Abad con ironía.

Sin embargo, este argumento, para la policía tailandesa no es suficiente, ya que dicen que algo se escapa de él. Y es que los abogados dicen que Sancho compró todos esos elementos porque iba a grabarse un vídeo cocinando. Un vídeo, que nunca llegó.

"La policía tailandesa dice que si este señor no hubiera comprado sierras, bolsas de gran tamaño y productos de limpieza el día anterior, no podríamos demostrar nada. Si se hubiera grabado videos cocinando todos los días allí y se vieran esos elementos, diríamos que sí, pero es todo fruto de la especulación. No se grabó, pero compró los utensilios. La policía engañó a Sancho y confiesa porque le van a deportar, según sus abogados" explicaba Nacho Abad.

Para el periodista y criminólogo, lo esencial de todo este caso es saber si se trata de un asesinato o no, pero, según él, "todo apunta a que sí".