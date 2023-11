Mediodía COPE cuenta los últimos datos sobre el caso Daniel Sancho que se ha declarado: no culpable

No culpable. Así se ha declarado Daniel Sancho ante el tribunal de la Isla de Samui en Tailandia del cargo de asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado mes de agosto.

El hijo del actor Rodolfo Sancho, de 29 años, ha negado este cargo, el de asesinato premeditado- así como el de hacer desaparecer su pasaporte, pero sí se ha declarado culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo.

Daniel Sancho, por tanto, no reconoce dos de los tres cargos que se le imputan, sobre todo la premeditación, con el objetivo claro de evitar la pena máxima que en Tailandia es la pena capital, pena de muerte.

Niega lo que plantea la acusación

Esta mañana se ha intentado resolver algunas cuestiones pendientes como las que afectan a la forma, también, a su defensa. Ha vuelto a renunciar al abogado de oficio que se le había puesto en la anterior sesión por parte del tribunal; el abogado tiene discrepancias importantes con él como declaraciones realizadas en alguna rueda de prensa en contra del criterio de él; tampoco le había visitado ni una sola vez en este tiempo -desde octubre hasta ahora en la cárcel- y, por ello, han pedido el cambio de abogado de oficio que se va a aceptar por parte del tribunal y será nombrado una nueva defensa, explica en Mediodía COPE, el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño.

Desde España, hay un equipo de abogados que están asesorando a ese abogado de oficio, nombrados por su padre, Rodolfo Sancho.

Daniel, en principio, se está negando a aceptar lo que plantea la acusación, en este caso, la Fiscalía -que es quien dirige esa instrucción de manos de la Policía-, no es el juez porque es un modo diferente al de España.









Arrieta murió en el lance de una pelea

Daniel Sancho se está negando a aceptar que hubo, efectivamente, lo más grave: la premeditación. Asegura que todo ocurre porque tiene un lance, una pelea con Edwin Arrieta. Una pelea que él asegura que fue provocada por la víctima y a raíz de esto se produce ese enfrentamiento que termina con la muerte del doctor colombiano. Esta es su versión y es en la que ha incidido esta mañana además de negar que hubiese hecho desaparecer la documentación del propio Arrieta -que es otro de los cargos que se le imputan-.

Es cierto que, hasta ahora, no han aparecido ni la documentación ni el teléfono móvil. Dani Sancho niega ser el autor de esa desaparición, en cualquier caso, sí admite que es el autor del descuartizamiento, de haber desmembrado el cuerpo y, ahora hay una serie de circunstancias que no terminan de encajar con lo que dijo la Policía en su momento, incluso, datos que manifiesta la Policía y la Fiscalía que no terminan de encajar con lo que dice el propio informe forense, por ejemplo, que hablaba que había cosido a puñaladas a su víctima para acabar con su vida, con la vida de Edwin Arrieta.

Quedan dudas y cuestiones pendientes que habrá que resolver y a las que se quiere agarrar la defensa con una estrategia, probablemente, con un diseño muy de nuestro Derecho y de nuestro procedimiento penal que vamos a ver si encaja con el de Tailandia.

Un momento determinante, crucial

Fuentes del entorno de Rodolfo Sancho, aseguran al jefe de Interior de COPE que estamos en un momento determinante, fundamental y crítico porque, además, ven un juez el juez que ha presidido la sesión de esta mañana muy receptivo y un hombre ecuánime en sus comportamientos como demuestra que ha insistido por tres veces si todo surgió a raiz de una pelea.

La policía dijo no hace mucho que o bien acepta los cargos que se están imputando, o bien lo contrario es la condena a muerte, es decir, la pena capital. Daniel no quiere pactos, no quiere componendas, lo que quiere es demostrar que él no premedita lo ocurrido porque surge a raíz de una pelea.

La próxima fecha destacada en el calendario es el 26 de noviembre. El próximo 27 de noviembre se celebrará una nueva vista. Ese día tanto Fiscalía como la Defensa presentarán sus pruebas en el proceso contra Sancho.