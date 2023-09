"Sangre por nariz, ojos y boca": el gesto de Daniel Sancho que podría haber acabado con Edwin Arrieta

Siguen llegando nuevos detalles sobre el caso de Daniel Sancho. Este miércoles hemos podido escuchar las primeras declaraciones de su padre, Rodolfo Sancho, quien ha visitado a su hijo durante tres horas en la prisión de Koh Samui, en Tailandia. Llegó en torno a las ocho de la mañana y salió a las 11. Iba acompañado de los abogados. Todos los detalles los ha traído el periodista Nacho Abad y en 'Herrera en COPE' ha desgranado todos los detalles.

Hace poco, ha salido a la luz un vídeo sobre la reconstrucción policial que hizo el hijo de Rodolfo Sancho, donde explicaba a los agentes cómo mató y descuartizó a Edwin Arrieta. Abad ha matizado, primero, que en España también se hacen este tipo de reconstrucciones, pero aquí también tiene presencia el juez.

"Se le va preguntando al asesino si es confeso como lo ha hecho para narrar los pasos de su actuación", ha agregado Nacho Abad. A continuación, ha explicado paso a paso cómo fue esa reconstrucción y cuál es la versión oficial que ha dado Sancho, y que podría desvelar finalmente qué gesto mató a Edwin Arrieta. Reproduce el audio para escucharlo:

Audio



Primeras declaraciones públicas de Rodolfo Sancho sobre su hijo

En primer lugar, Abad ha explicado que hay tres tipos de visitas. "Una que es visita reglada, que son quince o veinte minutos, que es lo que está utilizando Silvia Bronchano, que es la madre", ha confirmado Nacho Abad. Por otro lado, si tenemos en cuenta las horas y contamos con tiempo indefinido, puede ser con "visita consular" o con abogado. "Domo Silvia y Rodolfo no van a coincidir en las visitas a su hijo, uno entra con visita normal y otro con abogado".

Ahora bien, y como ya hemos explicado anteriormente, el padre de Daniel Sancho ha hecho hoy sus primeras declaraciones. "Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia", ha dicho Rodolfo. También ha dejado claro que su hijo "ama este país, a su gente y a su cultura". También ha tenido un recuerdo para la familia de Edwin Arrieta: "Mi más sentido pésame y condolencias a la familia de Arrieta". Esto supone, tal y como ha adelantado Abad, "implica un reconocimiento directo de la culpa de su hijo, porque está pidiendo perdón". Por otro lado, Sancho también tuvo unas palabras para los medios y las personas "que están apoyándole".

Estos mensajes dejan, a juicio de Nacho Abad, varias conclusiones. Por un lado, si pide perdón, que "asume la culpa de su hijo". También "habla bien de la justicia y las autoridades tailandesas para no entrar en un conflicto y que no pueda salpicar a su hijo". Finalmente, también habla de "un planteamiento de vida". Lo curioso, a juicio de Abad, es que después "ha hablado el abogado español y no ha dicho lo mismo, lo que ha dicho es que tienen dudas de la investigación de la policía". Algo que es, para él, "absolutamente contradictorio".

Audio



¿Cómo funciona el cerebro de un asesino?

Una de las grandes preguntas cuando nos encontramos con casos tan sorprendentes como este es qué sucede dentro de su cerebro para llegar a cometer tal atrocidad. Aurora García Moreno aclara que en nuestros cerebros hay dos zonas que juegan un papel fundamental: la zona de las emociones y la zona del control, donde se encuentra el pensamiento. “Cuando una persona está en una situación altamente estresante, la emoción actúa como un acelerador y el pensamiento como el freno a esa emoción, por lo que en estos casos el freno falla, la persona se descontrola y tiene dificultad para el razonamiento y el entendimiento”, apunta.