El apasionante mundo del abanico, ese instrumento tan español que hasta tiene un lenguaje propio

Estamos en Sevilla haciendo este programa de sábado, esto es Fin de Semana de COPE y aquí celebramos la vida, la radio... y también pasamos algo de calor, no te voy a mentir. Pero, pero, una es previsora... y no he olvidado meter en el bolso mi inseparable ABANICO... el accesorio por excelencia para sobrellevar los días de caló. Pero ojo, porque no solo sirve para menear la muñeca haciendo que corra la brisa, no. El abanico es un ARTE. Una forma de lenguaje centenaria. Y si hay un lugar en este país en el que sumergirse en la historia de este adorno, ese es Sevilla...

LOLA GONZÁLEZ LLEVA 30 AÑOS TRABAJANDO EN 'JUAN FORONDA', UNA TIENDA SEVILLANA ESPECIALIZADA EN ARTESANÍA FLAMENCA...

Hablamos con ella del lenguaje secreto del abanico, por ejemplo:

Abanico en la mano derecha y delante del rostro: quiere decir “sígame”.

Abanicarse a sí misma despacio: quiere decir: “ahora mismo estoy cansada”.

Cada vez más extranjeros compran el abanico como souvenir, y es que ya es una prenda en todo su esplendor con fama en el mundo entero.