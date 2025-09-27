Antonio Jiménez sobre el buque de la Armada que acompaña a la flotilla: "puro postureo"

El sábado empieza con Antonio Jiménez y Cristina López Schlichting comentando las noticias más importantes. El día se centra en el encuentro que mantendrá el juez Peinado con Begoña Gómez. Antonio se ha mostrado sorprendido por el desconocimiento sobre la figura del jurado popular y los delitos que pueden o no pueden juzgar. El delito de malversación está previsto que sea juzgado por un jurado compuesto por ciudadanos, "no es capricho del juez Peinado", ha asegurado Antonio Jiménez.

Gaza y netanyahu

El otro gran tema de la semana es la ofensiva israelí en Gaza y los discursos en la Conferencia de la ONU. Ayer fue el turno de un Netanyahu cada vez más aislado internacionalmente, como se demostró con el plantón que recibió de gran parte de las delegaciones. Trump propuso que fuera Tony Blair, ex primer ministro británico, el líder de un gobierno provisional en Gaza para llevar a cabo la transición del régimen palestino, algo que no ha caído muy bien entre los países árabes que le siguen identificando con aquella foto junto a Bush y José María Aznar en las Azores, que fue la previa antes de la polémica invasión de Irak. "Ahora lo veo con mucho escepticismo", aseguraba Antonio sobre este plan.

Se ha hablado mucho sobre la solución de dos estados y el reconocimiento de un Estado Palestino, el propio Netanyahu aseguró que iba a seguir con la ofensiva hasta que completara el trabajo en Gaza, añadió que no iba a permitir un estado palestino que hiciera frontera con Israel. "Primero tendrás que pensar en darle una situación de dignidad a esas personas que van a tener que vivir muchos años fuera de sus casas y, mientras tanto acabar con la guerra", asegura Antonio sobre cómo afrontar la reconstrucción de la devastada Franja de Gaza.

Antonio también ha hablado sobre la famosa flotilla que pone rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. La flotilla será escoltada por un buque de la armada española, una ayuda que Antonio ha calificado de "postureo" y de "dar alas" a una iniciativa totalmente innecesaria. También ha criticado la frivolidad de algunos de los miembros de la flotilla.

CAMPAMENTO EN EL PAÍS VASCO

Niños desnudos, dibujos obscenos, situaciones vejatorias, duchas conjuntas entre chicas, chicos y los propios monitores... Así era el campamento en el que se "buscaba deconstruir la sexualidad" de los niños. Antonio ha condenado estos hechos claramente llevados a cabo "contra la voluntad de los niños".

JORDI TURULL CONTRA LOS ANDALUCES

"Con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y un perro de compañía, es la perversión número uno", ese es el comentario que ha hecho Jordi Turull el secretario general de Junts per Catalunya, anteriormente conocidos como Convergencia. Antonio Jiménez, como andaluz, ha calificado como lamentable las palabras del líder separatista. Ha añadido que no es más que una insistencia en el victimismo que muestra el independentismo, desde el lema de "España nos roba". Además, ha señalado el papelón que tiene ahora María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata a las próximas elecciones andaluzas. Se ve en un dilema entre condenar las palabras del líder del partido que tiene las llaves de su gobierno o pasar por alto un insulto a todos los andaluces. "Como se meta con los socios, igual Sánchez le echa de la Moncloa", ha asegurado el presentador.