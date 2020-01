Ana Pastor, en COPE: "Batet no ha aplicado el reglamento del Congreso ante los ataques a la Corona"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no ha actuado este domingo contra la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, por los graves insultos vertidos contra la Corona durante su intervención en el debate de investidura. Las palabras de Aizpurua ha recibido gritos de "fuera, fuera" o "terrorista", al tiempo que algunos diputados abandonaban el hemiciclo para no escucharla y otros le daban la espalda en señal de protesta, como Adolfo Suárez Illana (PP).

Desde la bancada del PP, el líder de la formación, Pablo Casado, ha exigido a Batet que aplique el reglamento de la cámara y que no permita a la portavoz de Bildu faltar al respeto a las instituciones de España y en concreto al Rey Felipe VI. A Casado se le ha unido la petición de Edmundo Bal, por parte de Ciudadanos que ha apoyado las palabras del líder del PP y ha levantado los aplausos de la bancada de los partidos del centro derecha.

La presidenta del Congreso ha asegurado, sin embargo, que durante el debate ha escuchado afirmaciones "absurdas", "execrables" y algunas "falsas" pero su obligación es garantizar la libertad de expresión. Además, no ha dudado en hacer referencia a que en la actualidad está permitido criticar al Jefe del Estado, y no como en tiempos pasados. Las palabras de Batet han indignado a los parlamentarios de PP, Vox y Ciudadanos, que no han dudado en criticar con dureza a un Pedro Sánchez que tampoco ha defendido al Rey en su réplica.

La diputada y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha señalado en COPE que Batet no ha cumplido con el reglamento del Congreso. "El artículo 103 primera asegura que se podrá llamar al orden a aquellas señorías que profieran insultos contra las instituciones y los grupos parlamentarios. Y eso ha ocurrido este domingo", ha dicho Pastor.

La diputada del PP asegura que se ha dirigido a Batet para advertirle que su obligación era llamar al orden a la representante de Bildu, pero ella "no lo ha hecho". "Los miembros del gobierno de la Cámara hemos de velar por el cumplimiento del reglamento. Y hoy, ante los insultos dirigidos hacia la más alta institución, que es la monarquía de este país, no se ha aplicado el reglamento", ha defendido. "Cualquier expresión que ponga en tela de juicio o insulte a las instituciones del Estado es reprobable y tiene que aplicarse el reglamento. No puede uno ampararse en la libertad de expresión para insultar a las instituciones porque somos una monarquía parlamentaria y los diputados somos los representantes de los españoles", ha añadido.

Pastor ha querido mostrar públicamente todo su apoyo a la Corona y al modelo constitucional. "La Constitución ha sido la mejor guía para la libertad de los últimos 40 años en España", ha concluido.