Batet permite a la portavoz de Bildu criticar a la Monarquía y provoca el enfado de PP, Ciudadanos y Vox

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha visto obligada a intervenir en la segunda sesión del debate de investidura para amparar el derecho a la libertad de expresión de la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, cuya intervención ha despertado la sonora protesta de la bancada del PP, Vox y Cs.

Aizpurua, quien en un turno de palabra ha criticado a la monarquía, y ha denunciado la "represión" en el País Vasco, ha recibido gritos de "fuera, fuera" o "terrorista", al tiempo que algunos diputados abandonaban el hemiciclo para no escucharla y otros le daban la espalda en señal de protesta, como Adolfo Suárez Illana (PP).

El miembro de la mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana, del PP, se gira en su escaño, durante la intervención de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno este domingo en el Congreso de los Diputados. EFE/MariscalMariscal

Batet ha señalado que en el Parlamento se defienden las posiciones políticas mediante la palabra "no mediante el grito y el insulto". Desde la bancada del PP, el líder de la formación, Pablo Casado, ha exigido a Batet que aplique el reglamento de la cámara y que no permita a la portavoz de Bildu faltar al respeto a las instituciones de España y en concreto al Rey Felipe VI.

A Casado se le ha unido la petición de Edmundo Bal, por parte de Ciudadanos que ha apoyado las palabras del líder del PP y ha levantado los aplausos de la bancada de los partidos del centro derecha.

La presidenta del Congreso ha asegurado que durante el debate ha escuchado afirmaciones "absurdas", "execrables" y algunas "falsas" pero su obligación es garantizar la libertad de expresión. Además, no ha dudado en hacer referencia a que en la actualidad está permitido criticar al Jefe del Estado, y no como en tiempos pasados. Las palabras de Batet han indignado a los parlamentarios de PP, Vox y Ciudadanos, que no han dudado en criticar con dureza a Pedro Sánchez.