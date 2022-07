Ana Mena recuerda su pasado en Canal Sur y su encuentro con Almodóvar con 13 años: “Fui a su despacho”

La cantante Ana Mena recordaba este sábado en Fin de Semana de COPE sus inicios en el mundo de la música y la interpretación y ha tenido palabras emotivas para su pasado en Canal Sur, la televisión andaluza, así como en Telemadrid. La artista, original de la localidad malagueña de Estepona, desvelaba a Rosa Rosado cómo vivió su encuentro con el director de cine Pedro Almodóvar, con el que trabajó cuando apenas tenía 13 años.

“Empecé a cantar muy pronto, no sabría decir cuándo porque yo me recuerdo cantante siempre, 7 años creo” comentaba este sábado la cantante en el programa de los fines de semana. Tras participar en el Festival de la Canción de San Remo, la artista reconoce que su madre le metió en el cuerpo el amor por la música y, su padre, la italiana: “Me gusta mucho la música italiana desde niña, y mi madre me transmitió el hecho de cantar porque era cantaora de flamenco y mi padre me ha puesto siempre música de todo tipo, y al final yo siento atracción especial por la italiana”.









Los inicios de Ana Mena en Canal Sur



Y es que, como ella misma recuerda, su carrera musical comenzó cuando apenas tenía 7 años, en el programa 'Menuda Noche' de Canal Sur, presentado por Juan y Medio. “Antes en el Veo Veo”, matizaba Mena, en referencia al talent show de Telemadrid presentado por Teresa Rabal. Pero si algo marcó sus comienzos fue interpretar a la cantante Marisol, también natural de Málaga.

“Fue de las experiencias más inolvidables que he tenido que tendré en mi vida. Yo tenía 11 años, nunca había hecho de actriz y llegar a un equipo de 100 personas sin saber lo que era una marca, no mirar a cámara, aprender un guion, dar la réplica a tus compañeros...”, explica en Fin de Semana. “Yo lo recuerdo muy bonito, además que Marisol es una artista que ha marcado un antes y un después en España, yo tenía la colección de sus películas en VHS, yo quería ser ella”.

Su encuentro con 13 años con Pedro Almodóvar



Otra de las anécdotas que Rosa Rosado ha querido recordar con Ana Mena ha sido el pequeño papel que tuvo en la película de Pedro Almodóvar, 'La piel que habito', en la que le tocó cantar uno de los temas de la banda sonora. “Fue increíble, recuerdo el proceso de casting, que fue super curioso porque me mandaron una canción en portugués, que yo no sabía, pero me la aprendí fonéticamente, como si fuese un loro”, comentaba la artista, que le tocó participar en la producción de la película cuando sólo tenía 13 años.

Sobre la banda sonora, Mena recuerda que la grabaron en la casa del conocido compositor Alberto Iglesias: “Yo estaba súper cortada, muy nerviosa”. Pero si algo la marcó fue cuando le tocó reunirse con el director de la cinta: “Después me citaron en el despacho de Pedro Almodóvar, y me dijo que se la cantase en directo, él que estaba almorzando en su mesa, y entré y se la canté. Desde ese día empezamos con todo”.









Una anécdota que todavía recuerda con asombro y pábulo, como ella misma reconoce: “Fue muy bonito, hasta estar en el rodaje no fui consciente de lo que estaba haciendo, a día de hoy incluso no soy consciente, estaba muy impactada”.