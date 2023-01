Adiós a la política 'Covid Cero' en China: así afectará tanto a su población como al resto de países

La OMS ha dicho que no se cree los datos facilitados por las autoridades de China. 5 fallecidos o menos por covid en las últimas 24 horas. Esta falta de información y la escasa transparencia provoca que crezca la preocupación el brote de covid. Sobre todo porque este domingo se produce esa apertura de fronteras tras un cierre prácticamente total de tres años.

Fronteras abiertas para los turistas, fin de los confinamientos masivos, a las PCR diarias y a las restricciones de viajes de población. China intenta volver a la normalidad tres años después y, a la par, crece el temor a una nueva explosión de contagios. Fin a la restricción de movimientos, poca transparencia y falta de información de este brote de covid. Un cóctel que alimenta la preocupación mundial. La OMS y la Comunidad Internacional están en alerta desde hace semanas porque desconocen la dimensión de la pandemia en China y no se creen esos datos oficiales, de 1 a 3 fallecidos por día. Unas cifras que no reflejan la realidad que se ve en los hospitales, urgencias saturadas, o en las funerarias, que están desbordadas de cadáveres.

“Como consecuencia de este cambio radical hacia un control cero, todo el mundo contrajo covid. Primero hubo una ola en Pekín y, luego, esto llego unos días más tarde a Shanghái. El 90% de nuestro círculo estaba con covid. Y lo peculiar es que todo el mundo lo contrajo a la vez. Hubo dos semana que Shanghái estaba vacío”, cuenta Laura, una española que vive en Shanghái. “Cuando quitaron las restricciones hubo muchos contagios. Entonces, la gente tenía bastante miedo y se notó. Más del 70% de los conocidos se contagiaron y hubo escasez de repartidores”, corrobora Javier.

La vuelta al a normalidad en China ha cambiado por completo el día a día de su población. “Tuvimos que pasar dos meses en los que no podíamos salir ni a pasear al perro, ni ir al supermercado. Solo salíamos para hacernos la PCR. De ahí pasamos a que la comunidad, entorno, tenía que hacer una cuarentena si había algún contacto y una PCR diaria. Pasamos de un control tan extricto a cero control”, reflexiona Laura.

La UE toma medidas

La alerta por la explosión de contagios ha provocado una respuesta de varios países, entre los que se encuentra España. Más restricciones y controles en los aeropuertos para los viajeros que llegan de China. En nuestro país se pide una PCR negativa o la pauta de vacunación a todo el que proceda del país asiático. Asimismo, también habrá un segundo control por si algo falla o hay algún error en los documentos, que consiste en que le vean mejor y le hagan un test. En caso de no tener la documentación en regla, puede negarse el acceso a ese país. Pero en el caso de que tenga toda la documentación en orden, pero dé positivo al llegar, no hay que hacer nada. Hay recomendaciones, pero no reglamentos porque ya no hay restricciones.

“Lo que está circulando allí es lo mismo que está circulando aquí. Lo que hay que controlar es que no lleguen nuevas variantes. Por lo que da igual si estás al lado de una persona con covid china o española. Es por esto por lo que no tiene sentido hacer un control de entrada de este tipo. Pero como asusta lo que está pasando en China, pues por si acaso se ponen medidad, pero no tiene mucho sentido”, reflexiona una experta.

Por ello, la UE recomienda la mascarilla en los aviones, pedir test negativo, controles aleatorios, vigilancia de nuevas variantes y vacunación. Han sido las variantes de ómicron las que han provocado ese brote en China, que ya circulan por nuestro país. No obstante, tal y como señala un virólogo, “aunque haya perdido virulencia, está justificada la preocupación sobre todo en China porque estamos hablando de la posibilidad de infección de más de 500 millones de chinos y millones de muertes”.

“La posibilidad de que aparezcan otras variantes es alta y que esas variantes vayan a expandirse es un hecho real, que está ocurriendo. Al igual que sean capaces de resistir más a las defensas inmunes, elaboradas por variantes anteriores. Pero eso no significa que aparezca, de hecho no se espera, que surja una variante más virulenta o letal”, añade, dejando claro que nuestra mayor defensa es la vacunación.