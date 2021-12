Schlichting, sobre Troitiño: “Su existencia ha contribuido al odio entre las personas y a empeorar este mundo"

Bienvenido a tu programa ‘Fin de Semana de Cope’. Te vamos a acompañar hasta las dos, la una en Canarias durante sábado y domingo. Nos quedan cinco días apenas para la Nochebuena en una semana estable, de tiempo invernal, que hoy presenta las naturales heladas y alguna amenaza de lluvias en la mitad sur del área mediterránea, Valencia, Ibiza y el Estrecho. También en el oeste del archipiélago canario y especialmente en La Palma, donde el volcán ya no expulsa lava y está en observación hasta el día 24, para ver si se puede decretar oficialmente el final de las erupciones, que sería un bonito regalo de Nochebuena.

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE CONTAGIOS ANTE LA LLEGADA DE LA NAVIDAD

Lo que nos preocupa no es el tiempo en las fiestas, sobre el que a las once preguntaremos a Olcina, sino el virus. Tenemos el triple de contagios que hace un año por estas fechas, seguramente porque ahora somos capaces de registrarlos, gracias a los test de antígenos y las PCR. Todos tenemos conocidos contagiados y aislados. Las vacunas reducen los síntomas y la gravedad de la enfermedad, pero la incidencia llega a 511 casos por cada cien mil habitantes, superado el nivel de máximo riesgo. Dos comunidades superan los mil puntos de incidencia, Navarra y País Vasco. Lo que hay que ver, sin embargo, es que los ingresos y las muertes han disminuido drásticamente. El año pasado por estas fechas fallecieron 746 personas en una semana, esta vez son 195. Los pacientes hospitalizados son la mitad que hace un año. Seis mil seiscientos frente a los 11.200 de 2020 y las UCI pueden gestionar mejor los ingresos. Por eso se sigue insistiendo que la vacunación es clave.

¿Cómo organizar las cenas de Navidad? Pues reduciendo el número de invitados, manteniendo la ventilación y las mascarillas en la medida de lo posible y recurriendo a los test de antígenos, que están disponibles en las farmacias por entre 5 y 9 euros de media. No son fiables del todo, pero ayudan. La demanda, eso sí, se ha disparado y hace que determinadas farmacias no tengan suficientes.





DESCONVOCADA LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS

Ha aliviado en el sector conocer que se ha desconvocado la huelga de transportistas prevista para los tres primeros días de la próxima semana. El sector no ha conseguido que el Gobierno baje los precios de los carburantes por la vía de los impuestos pero, después de un día entero de negociaciones maratonianas, los camioneros sí han logrado que se prohíba el que carguen o descarguen ellos sus vehículos tras las horas de conducción, una reivindicación histórica y muy humana del sector, y que se reduzca a la mitad el tiempo de espera a partir del cual el transportista tendrá derecho a ser indemnizado. El Gobierno se ha comprometido a no implantar peajes al transporte pesado, en caso de que nos los ponga en las autopistas, y a respetar el precio pactado del gasóleo en los contratos. Pero claro, el Ejecutivo no se gasta un duro. Se queja la Asociación de fabricantes y distribuidores, porque serán ellos los que correrán con los gastos de cargar y descargar. En cualquier caso, es un alivio para los consumidores, que están hartos de los precios disparados y que encima se temían problemas de abastecimiento.









El PSOE ha decidido suspender el congreso de la Federación Socialista Asturiana que se iba a celebrar este fin de semana después de que el presidente del Principado haya resultado contagiado y se encuentre en el hospital. Hay varios casos positivos entre los delegados.









Lo que sí se mantiene es la manifestación en Cataluña en contra de los que piden que la educación pueda ser en los dos idiomas, con una asignatura en castellano por cada tres en catalán. A esa manifestación de hoy, después de que una familia de Canet solicitase su derecho de aprender español en España, acuden los sindicatos UGT, CCOO y USO. En la misma semana en que se cierra la histórica fábrica de Nissan en Cataluña, lo que preocupa a los sindicatos es apoyar el uso político del idioma.

ADIÓS AL ETARRA TROITIÑO

Y una noticia con nombre propio, porque ha fallecido de cáncer el etarra Antonio Troitiño,responsable del asesinato de al menos 22 personas, entre ellas el atentado de la plaza de la República Dominicana de Madrid. Mi colegio estaba cerca y recuerdo bien el día en que murieron doce jóvenes miembros de la guardia civil y fueron heridos otros tantos. Se les trasladaba en un autobús que estalló por una bomba junto a Príncipe de Vergara y que destruyó las fachadas de la plaza. Troitiño salió en febrero de la cárcel para tratarse y ha fallecido en un hospital de Irún. Tenía apenas 64 años y a una le hace pensar en la brevedad de la vida y la tristeza de un palmarés que ha causado tantísimo dolor y sufrimiento a tantas familias. Ni todos los homenajes del mundo pueden empañar el hecho de que su existencia ha contribuido al odio entre las personas y a empeorar este pobre mundo nuestro.









LA REALIDAD ECONÓMICA

Y si las Navidades llegan con los precios desbocados y con la luz por encima de los 300 euros el panorama que se nos presenta para la cuesta de enero es peor de lo que pensábamos. El Banco de España ha rebajado drásticamente el optimismo del Gobierno para 2022. Ha reducido la previsión de crecimiento. También el Banco Central Europeo ha anunciado que reducirá en un 60 por 100 la compra de deuda española, que sabes que está disparada. ¿Cómo nos va a afectar esto? ¿Cómo vanos a vivir este año que entra? ¿Encontrarán trabajo nuestros hijos, saldrán adelante nuestras empresas?