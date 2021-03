Schlichting: “Plus Ultra es una firma enana y ruinosa y, eso sí, rica en enchufes”

¡Muy buenos días España! Bienvenidos a este programa de primavera, ya en vísperas de la Semana Santa, que se presenta con amenazas de repunte de coronavirus.

SE RETOMA LA VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA

El miércoles deciden las autoridades españolas las franjas de edades para la vacunación con AstraZeneca, que tan impopular está resultando. Entre otras cosas se dirá si la van a recibir mujeres menores de 55 años, que aparecen en la diana de casos polémicos, por razones de salud circulatoria. Ayudaría a despejar los recelos, desde luego, que el presidente y sus ministros se vacunasen en primer lugar, como han hecho ya los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Francia.

BATALLA ELECTORAL

Entretanto estamos ya en batalla electoral, quién nos lo iba a decir. Pedro Sánchez se lanzó ayer a defender la candidatura de Ángel Gabilondo en Madrid. Pobre criatura, de la que cabría decir, como se dijo del Cid: “Dios, que buen vasallo si hubiese buen señor”. Yo no sé si al apacible y sensato candidato del PSOE le conviene demasiado que el cicerone de su viaje sea el presidente.

GUERRA ENTRE SÁNCHEZ Y AYUSO

Entre otras cosas porque si algo ha caracterizado la época del coronavirus en Madrid ha sido la batalla entre Pedro Sánchez e Isabel Ayuso, que no va mal en las encuestas. ¿Que la presidenta hacía a toda prisa un hospital? Que se lo criticaban. ¿Que se oponía a los cierres perimetrales de la comunidad? Que la ponían verde. ¿Qué luchaba por mantener abiertos bares y restaurantes? Que se lo dificultaban. Madrid ha sido y es en esto del covid un bastión de libertad, donde la pandemia no ha conseguido arruinarlo todo justamente porque sus autoridades lo han impedido.

ELECCIONES EN MADRID

Nos interesaría saber cómo se plantea el PSOE la coalición en Madrid con Podemos, ahora que su vicepresidente Pablo Iglesias va de candidato. Pero de eso no dijo ni mu.

También Edmundo Bal inauguró ayer campaña, aunque antes tendrá que pasar por las primarias en su partido, a las que se presentan otros diez candidatos menos conocidos y que se celebran entre hoy y mañana. Edmundo Bal busca, más inteligentemente, sugerir que podría repetir alianzas con el PP.

EMOCIÓN ENTRE MOCIÓN Y MOCIÓN

Para entretenernos, esta semana, tendremos mociones de censura, dos. El miércoles en el ayuntamiento de Murcia y el lunes, mañana, en Castilla y león, donde hay todavía cierta emoción. Aunque los once representantes de Ciudadanos aseguran en redes sociales que van a apoyar la alianza con el Partido Popular, los precedentes de deserciones y transfugismo ponen en solfa cualquier cosa hasta el momento en que no se hagan operativos los votos. Veremos si el PSOE reúne o no los 41 escaños que necesita para derribar a Fernández Mañueco.

RESCATE A PLUS ULTRA

Y hacer campaña en Madrid le está facilitando al presidente Sánchez eludir un asunto guarri- guarri que no hace sino enfangarse. Porque, ya que estamos de refranes, quien con niños se acuesta, mojado se levanta y ,claro, las amistades bolivarianas de Podemos son muy pedigüeñas. El tema es la compañía de aviones Plus Ultra y el rescate de 53 millones de euros que ha recibido del Gobierno, cuando muchas empresas del sector están a verlas venir.

El caso es que Plus Ultra tiene un solo avión operativo, uno, y en el año previo al rescate no tuvo beneficios, que es uno de los requisitos exigidos para ayudarla. O sea, una ruina de andar por casa. La mitad del accionariado, eso sí, es venezolano y cercano al régimen chavista, en concreto está en manos de tres amigos de Maduro, Rodolfo Reyes, Raif El Arigie y Roberto Roselli Mieles. Los dueños de Plus Ultra comparten además una sociedad importadora de café con Camilo Ibrahim, amigo de la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.

Y ya estamos otra vez donde estábamos, o sea, en el extraño escenario nocturno que unió a la vicepresidenta de Venezuela con José Luis Ábalos. ¿De verdad que nadie va a responder de este tejemaneje? ¿Es que tienen los de Venezuela que andar por España con extrañas maletas y cobrando millones de euros mientras los empresarios nacionales cierran las puertas y tienen que ir al paro?

PLUS ULTRA Y BALTASAR GARZÓN

Adivinen ustedes quién ha hecho las gestiones para que la mini compañía Plus Ultra obtuviese la ayuda. Pues según publica Voz Populi, el abogado Baltasar Garzón. Huele mal por aquí. Es mentira que Plus Ultra sea una empresa de importancia estratégica, como han dicho las ministras Montero y Nadia Calviño. Es a todas luces una firma enana y ruinosa y, eso sí, rica en enchufes.

DENUNCIA DE RYANAIR

A denunciarlo ante la Unión Europea ha ido la aerolínea Ryanair, bastante más grande, a la que se han denegado las ayudas por ser de capital irlandés.

