Schlichting: “En Cuba hay calma mortal”

Y hoy hay una voz menos en el equipo de COPE. Con apenas 68 años nos ha dejado, tras padecer un cáncer, una voz ya familiar en esta antena.

José María Gay de Liébanaha logrado algo muy difícil, hacer amena y sobre todo simpática la a veces ardua crónica económica. Muchos de nosotros escuchábamos divertidos sus explicaciones y esperábamos el comentario de fútbol con el que terminaba y una expresión acuñada ya: “Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales”. José María era un trabajador nato y envió crónicas hasta el momento preciso de su muerte, ayer. Todavía en la mañana, Carlos Herrera daba paso a la última de ellas, sin saber que sería la postrera.









Y, como una caricia final, nuestro amigo ha dejado una anécdota bondadosa pidiendo que su entierro fuese el lunes, que no quería “dar la lata a nadie en fin de semana”. Tan sencillo y humano como siempre fue. Adiós José María, descansa en paz.









Y precisamente en Cataluña, en la tierra de nuestro Gay de Liébana, arde una de las zonas más bonitas de España, el Port de la Selva. El Alto Ampurdá está muy seco y al parecer un colilla ha desatado el incendio en la carretera entre Llansá y el Port de La Selva, que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de la zona y hasta el histórico y bellísimo monasterio románico de Sant Pere de Rodes. Parece que el fuego está empezando a ser controlado pero por ahora se han quemado 200 hectáreas del Parque Natural del Cabo de Creus.













Las noticias que siguen en portada son los desastres internacionales, en concreto la militarización de Cuba por la represión del régimen de Díaz Canel y las salvajes inundaciones en Alemania y los Países Bajos. Unas 130 personas fallecidas y 1300 desaparecidos es el balance provisional del desbordamiento de los ríos tras las lluvias torrenciales. El agua embalsada generó una ola de siete metros de altura que arrasó casas, carreteras y calles llevándose todo por delante. La gente se encontró súbitamente con el agua al cuello, literalmente, dentro de su propia vivienda y muchos de los cadáveres se han encontrado en los sótanos anegados.

El Gobierno ha declarado zona catastrófica y las comunicaciones permanecen cortadas, sin trenes, carreteras ni móviles en muchos casos, al haber sido derribado los repetidores. El ejército ha sacado los panzer, que retiran escombros y abren vías de comunicación. Sólo en Renania del Norte Westfalia, el estado más poblado de Alemania, el agua se tragó 600 kilómetros de carreteras. El punto crítico es en este momento Euskirchen, donde se encuentra la presa de Steinbach. El agua que proviene del norte se ha embalsado allí y la presa presenta grietas. Se está intentando reducir la cantidad de agua que está llegando pero se teme que el embalse pueda ceder. En previsión han sido evacuados los 4500 residentes en la zona. Hay decenas de miles de damnificados.

Tanto el presidente como la ministra de Medio Ambiente han anunciado que el cambio climático ha llegado a Alemania, desatando un debate vigoroso que extenderemos a nuestra tertulia de chicos de esta mañana, a las 11 y media.

La pregunta para todos es: ¿son fenómenos como Filomena o los extraordinarios calores en Canadá y Estados Unidos el signo de algo más?













Y en Cuba hay calma mortal. El ejército patrulla las calles y en la cárceles esperan juicio los detenidos por manifestarse pidiendo libertad o acudir a las movilizaciones, a lo mejor simplemente para hacer fotos. Hay menores detenidos, hay jóvenes, por supuesto mujeres, periodistas y sacerdotes. Ayer fue liberada en espera de juicio la corresponsal de ABC, Camilia, que hacía declaraciones a Expósito reiterando que no la doblegarán en la misión de contar lo que está ocurriendo.









Personalmente he tenido acceso a la carta de un sacerdote agredido que escribe: “Pueden pasar años, generaciones incluso, pero llega un momento en que el alma se rebela y dice basta. ¿Cómo es posible que nos hayamos demorado tanto? Porque no nos sometieron de un día para otro. Nos engañaron, manipularon, nos deslumbraron y, cuando los primeros empezaron a despertar, los masacraron, los fusilaron impunemente. Y el miedo puso en nuestros corazones y en nuestros hogares su rostro omnipresente. Yo no sé si el amanecer está ya próximo o se hará esperar un poco, pero ya nada podrá ser igual. No sé si lucharemos hasta el final o nos rendiremos, agobiados por el miedo a la cárcel, a la represión y a la muerte, para resurgir más adelante, pero lo que sí es cierto es que a nuestra libertad, inscrita en los genes, las cadenas le pesan demasiado. De momento seguimos recordando que un gobierno puede reprimir a una persona en un lugar, en un momento, pero no puede reprimir a todas las personas en todos los lugares en todos los momentos”.

El régimen ha desconectado Internet y la población está incomunicada. Tan sólo unos valientes se atreven a denunciar la situación por teléfono, arriesgándose a la cárcel.